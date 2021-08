Salud de los adolescentes: Advierten sobre los riesgos de exponerse a juegos peligrosos

20/08/2021 - 22:17 Santiago

La práctica de juegos peligrosos en la adolescencia se ha vuelto tan común, que en muchos casos se naturalizaron. Sin embargo, los especialistas advierten sobre la importancia de frenar estas prácticas, que en algunos casos llegan a poner en riesgo la vida de los jóvenes.

Entre "los juegos" que ponen en práctica los jóvenes hoy, ya no solo intervienen ellos, sino que se incorporan elementos de riesgo como por ejemplo armas o instrumentos cortantes, lo cual para ellos resultan "desafíos mayores". Estas prácticas predominan en grupos de adolescentes que exigen "retos" para pertenecer al mismo.

La Lic. Rosario Sanguedolce, en diálogo con EL LIBERAL, explicó que "los juegos peligrosos siempre están en vigencia y tienen que ver, en muchas ocasiones con el tipo de familia en que está inserto el adolescente. Todo depende del entorno familiar".

"El juego con armas, por ejemplo, depende de la importancia y uso que le da la familia al objeto. Pero más allá del uso de armas como juegos peligrosos, y de otros en los que ellos se ponen en riesgo, hay una necesidad que tiene el adolescente de pertenecer a un grupo, de formar su identidad, y en este proceso de sociabilización que es tan necesario, como lo es el encuentro con el otro, pueden haber riesgos. Es fundamental que los adultos puedan ver en qué grupo de amigo está el adolescente. Hay grupos que piden pruebas riesgosas para pertenecer y los padres deben estar atentos a eso", explicó sobre las situaciones más comunes relacionadas con la adolescencia y las prácticas riesgosas.

La Lic. Sanguedolce aclaró que el camino de la prohibición es el más equivocado si lo que se pretende es ayudar al adolescente.

"No hay que ir por la prohibición, porque es un terreno en el que no conseguiríamos muchos frutos, porque si se les prohíbe, probablemente lo hagan peor y a las escondidas", advirtió.

Recomendaciones para que sea óptimo el acompañamiento

Para Sanguedolce, lo ideal sería advertirles: "Los padres deben explicarle que es riesgoso, que quizás el grupo no sea el adecuado, que hay prácticas que ponen en riesgo la vida, que las consecuencias pueden ser lamentables, y de esta manera anticiparles lo que puede pasar".

Además como parte de las recomendaciones para un óptimo acompañamiento de los padres, la especialista sostuvo que es importante también "explicarles que si en el grupo no se sienten bien pueden hacerse a un lado; que hay cosas que las podrán hacer y otras que no, porque resultan nocivas para su salud mental, física y psíquica. Hay que enseñarles también cómo identificar las exigencias que el otro propone para hacer daño. No dejarse llevar por las manipulaciones, porque muchas veces, sin darse cuenta, se pone en riesgo la vida".

La virtualidad alimenta el peligro en los chicos

El interés de los niños y adolescentes por los juegos virtuales violentos ha generado una gran preocupación en la comunidad adulta, sobre todo entre los profesionales. Muchos de los jóvenes del mundo están hoy conectados a través de diversos juegos y retos, que tienden a tener contenidos altamente violentos, que incluso atentan contra la vida de quienes lo practican.

También es cierto que no todas las personas que juegan a este tipo de juegos lo van a hacer o corren riesgo de quitarse la vida.

De cualquier manera vale la pena que los padres tomen en cuenta la situación actual de ese preadolescente o adolescente y observen a qué está jugando. Porque por lo general estos juegos los practican desde su domicilio.

''La omnipotencia que sienten de creer que lo pueden todo y que no les va a pasar nada, puede resultar peligroso''

La Lic. Rosario Sanguedolce resaltó las características de los adolescentes de hoy, y llamó a los adultos a permanecer siempre al lado.

"Las características que los describen a los adolescentes como lo son la omnipotencia, de creer que lo pueden todo y que no les va a pasar nada, de pertenecer sí o sí a un grupo, puede resultar también peligroso. Por eso es muy importante hacerles caer en cuenta cuáles son los peligros y que exponerse a los juegos peligrosos, poniendo en riesgo su salud, no sería lo conveniente", sostuvo la especialista.

En este marco, aclaró que si bien los padres tienen un gran rol en el acompañamiento de sus hijos, es una tarea de un círculo más amplio.

"No únicamente es tarea de los padres. También estaría bueno que desde las escuelas, con un trabajo de los docentes, se puedan advertir estos riesgos a través de talleres. En cuanto a los padres, ellos deben tener una actitud de guía y acompañamiento, sin una vigilancia constante porque si no entraríamos en un control que tampoco es sano. Hay que tener en cuenta que son adolescentes, que aún les falta para ser adultos y necesitan de la guía de los padres y que estos padres puedan aconsejar en estas situaciones que quizás, como adolescentes no registran el riesgo", sentenció la licencia en psicología infantil Rosario Sanguedolce.