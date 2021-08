Sortearán una camiseta de "Leo" Ponzio entre los donantes voluntarios

20/08/2021 - 23:36 Santiago

El Centro Provincial de Sangre premiará a quienes se unan a su campaña de donación voluntaria de sangre, plasma o plasma convaleciente, a través del sorteo de una camiseta oficial de Leo Ponzio, actual jugador de River Plate.

La idea es que quienes realicen su contribución para el bienestar de los pacientes que hoy luchan contra alguna enfermedad, se vean beneficiados de alguna manera.

Cómo participar

La única forma de participar del sorteo es "ayudando a salvar vidas", indicaron.

Y ahondaron: "Los que deseen hacerlo, deben sumarse como donante voluntario de sangre, plasma o plaquetas y automáticamente estarán participando del sorteo. Juntos podemos lograr que muchos pacientes puedan ganar este partido", expresaron.

Los requisitos básicos para donar son: tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilogramos, haber transcurrido más de un año desde la última cirugía, parto, tatuaje, piercing o acupuntura, gozar de buena salud, no fumar durante las 2 horas previas a la extracción. No se deben presentar en ayunas (no consumir lácteos y derivados); no haber donado sangre en los últimos 3 meses. Además destacaron que las personas con diabetes, hipertensión o problemas de tiroides pueden donar sangre, solo que no deben tomar la medicación horas antes de la extracción.