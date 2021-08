“Estamos formando a profesionales de manera íntegra, para la medicina de nuestra provincia”

24/08/2021 - 02:56 Santiago

Los estudiantes Nahuel Ávila, Daniel Sequeira, Damián Gómez, Tamara Bruno y Cinthia Toledo comenzaron ayer a cursar el sexto año en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (Unse), con la Práctica Final Obligatoria (PFO) en los hospitales Regional e Independencia de la ciudad Capital, un hecho histórico para la casa de estudios y para la provincia.

Precisamente, el coordinador general de la PFO, doctor Néstor Cioccolani destacó que para quienes integran el equipo coordinador, "es un gran compromiso porque estamos formando a profesionales de manera íntegra, en el contexto de Santiago del Estero". Al mismo tiempo, destacó el nivel con el que se forman los jóvenes estudiantes, ya que "tienen una formación integral desde lo tecnológico; están recibiendo muchas herramientas y espero que la comunidad lo dimensione".

"Creo que no estamos teniendo aún la real dimensión de lo que están haciendo la Universidad y el Gobierno de Santiago del Estero, ya que el impacto positivo y en pro de la salud que va a tener, esto es magnífico", enfatizó.

Respecto de esta nueva etapa que asumen los estudiantes, explicó que "la PFO corresponde al sexto año de la carrera de Medicina, en el que el alumno termina el último ciclo, que es el de la formación práctica. Es el camino de la profesionalización a las prácticas, una etapa para que ellos adquieran destrezas y habilidades".

Puntualizó que "este sexto año es uno más de la carrera; muchos creen que el alumno se recibe luego de rendir la última materia, y no es así. Ellos en esta etapa tendrán una nota en cada una de las materias que vayan terminando, y si no la aprueban, deberán repetirla, ya que cada asignatura es independiente. Cuando finaliza esta etapa habrá un examen final integrador, donde deberá mostrar sus destrezas y sus capacidades en el Centro de Simulación, con el equipo de la universidad, y ahí se lo habilitará, o no, con una nota final para que egrese".

La PFO es monitoreada por un comité coordinador, e incluye seis asignaturas en total, las que el alumno va a tener que cursar a medida que transcurra el tiempo de práctica. Son siete semanas de cursado, y ayer comenzó la asignatura Medicina, luego seguirán con Cirugía, Pediatría, Tocoginecología, Rural, en la que observarán la ruralidad en Pinto y en Nueva Esperanza, y CFO electiva.

"Como docente, considero que el alumno se está capacitando desde lo cognitivo, de una manera muy sólida. En esta etapa tienen que volcar esa capacidad en las destrezas", finalizó.

Comité Coordinador y tutores docentes

La Práctica Final Obligatoria (PFO) está bajo la supervisión de un Comité Coordinador, que lo integran el coordinador de la asignatura Medicina, el doctor Enrique Agüero Villarreal; la coordinadora de Pediatría, Dra. Gabriela López Cruz; la de Cirugía, Dra. Ángela Daiana Martínez; de Rural, Dra. Natalia Nieva, y en Tocoginecología, el Dr. Andrés Cioccolani, quien también se desempeña como coordinador general.

En coordinación hay diez tutores docentes para cada una de las asignaturas.

Las actividades se desarrollan en los distintos centros asistenciales con los que tiene convenio la Universidad. También tendrán actividades programadas en Upas, guardias, en terapias, y en el Centro de Simulación de la Facultad.