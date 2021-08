Mirolo participó en la inauguración del Centro Cultural Juana Manso en ciudad Capital

27/08/2021 - 11:48 Santiago

El precandidato a diputado nacional por el FrenteRenovador, Pablo Mirolo, inauguró el jueves junto a dirigentes del Partido del Trabajo y la Equidad (ParTe) de Santiago del Estero y Catamarca y la Agrupación Social "Grito de Corazón", las instalaciones del Centro Cultural Juana Manso en ciudad Capital.

Mirolo acompañado por la precandidata compañera de la Lista "A" 86, Verónica Larcher y el ingeniero Roger Nediani fue recibido por el presidente a nivel local del Partido ParTe, Jorge Mussetti, el coordinador del NOA del partido ParTe, Rubén Colombo, el presidente del Partido ParTe de Catamarca y representante de la Agrupación "Grito al Corazón" de Catamarca, Mariano Salas y la Dra. Luz Díaz referente local de la Agrupación.

El Centro Cultural "Juana Manso", es un espacio a cargo de la Agrupación Nacional "Grito de Corazón", está situado en calle Pellegrini y Gorriti en ciudad Capital, y en el lugar se realizarán cursos y capacitaciones sobre diferentes temáticas destinados a jóvenes y personas adultas. También será un lugar de contención para niños, mujeres y familias en situación de vulnerabilidad

Pablo Mirolo y Jorge Musetti, realizaron la entrega de diplomas a las jóvenes que realizaron un curso de "Promotores territoriales de derechos de las infancias". Recibieron los certificados Angélica Carabajal, Juana Ceballos, Luz Díaz y Agustina Trunlleliti.

Seguidamente, Luís Díaz y Mariano Salas, realizaron la entrega de credenciales y cuadernos de formación del Registro Nacional de Promotores Territoriales de Género y Diversidad, a los jóvenes Franco Ian Anríquez, Mónica Paz, Romina Leyva y Vanina Santillán.

Luego de la entrega de las documentaciones mencionadas, Mirolo se dirigió a los presentes de la siguiente manera: "para mí es un gusto poder estar aquí esta noche en Ciudad Capital, poder estar hoy y poner funcionamiento junto a grandes compañeros y compañeras como Jorge como Luz y como todo los chicos que trabajan en la agrupación "Grito de Corazón" con este Centro Cultural "Juana Manso" que seguramente va a ser un lugar de encuentro de todas aquellas actividades que ya vienen realizando la agrupación a nivel local ya nivel nacional.

Seguramente va a hacer un lugar donde los jóvenes van a poder venir a compartir ideas, proyectos, sueños; donde para los más grandes, seguramente también va a ser un punto de encuentro, de seguir soñando todo aquello que hace muchos años se nos viene vedando en Santiago del Estero, de empezar a pensar de que Santiago tiene que ser una provincia de progreso, de oportunidades, de generar trabajo, de generar igualdad, de que existan libertades, de que podamos hablar tranquilamente como tiene que ser en un estado de derecho como en el que se vive”.

“Estoy convencido de que esta noche, con este centro cultural y con el acompañamiento de todos ustedes, estamos empezando a sembrar una semillita muy importante en Santiago del Estero en este año”, afirmó Mirolo.

“Amigos y amigas, no queda mucho hasta el 12 de septiembre, por lo que tenemos que emprender una gran tarea todos y todas, tenemos que caminar cada rincón y cada casa de Santiago del Estero y decirle a cada santiagueño y a cada santiagueña que no piensen que en Santiago del Estero nos tienen que gobernar siempre las mismas personas o tenemos que limitarnos a elegir entre los mismos; sino decirles que en Santiago del Estero hay un proyecto real, un proyecto conciso, hay una oportunidad que los tiene que abrazar a todos, no le cerremos la puerta a nadie; abracemos a todos, a aquellos que sueñan con un Santiago de progreso y esperanza. Vayamos a decirle a la gente que este 12 septiembre, tenemos que empezar a cambiar la realidad de nuestra provincia, que Santiago del Estero tiene una alternativa, que esa alternativa se llama Frente Renovador en Santiago del Estero pero sobre todo se llama, su amigo y compañero, Pablo Mirolo que los va a empezar a representar en el Congreso de La Nación para defender los intereses de Santiago del Estero, para defender los intereses de cada joven y cada mujer que quiere progresar y triunfar”, finalizó.