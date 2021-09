La desaparición voluntaria de los adolescentes es "un pedido de auxilio" a los adultos

03/09/2021 - 00:38 Santiago

En las últimas semanas, la angustiante noticia de la desaparición de varios adolescentes movilizó a gran parte del país, y Santiago del Estero no estuvo exenta de esa realidad.

En muchos de los casos, la "desaparición" fue voluntaria y esto generó una necesidad de repensar en qué sucede con los jóvenes de hoy, que necesitan ausentarse de sus hogares sin avisar, despertando la desesperación no sólo en su familia, sino además en toda la sociedad.

En diálogo con EL LIBERAL, la Lic. Ana Roxana Gálvez habló sobre el tema y consideró que, parte de lo que sucede con los niños y adolescentes en la actualidad es consecuencia del encierro al que estuvieron sometidos durante tantos meses, en el contexto del aislamiento obligatorio por la pandemia.

"En este momento, toda la necesidad de estar aislados ha llevado a manifestar conductas sintomáticas sociales que se irán repitiendo cada vez más si no se toman las medidas correspondientes. Un tema es estar aislados siendo adultos, y otro muy distinto es aislar a los niños o los adolescentes. En los dos últimos casos, con la niñez y la adolescencia se problematiza más, lo que implica el manejo de la libertad. Ese es el verdadero síntoma social: manejar la libertad, después de haber estado absolutamente restringida por la circulación del virus que ha provocado esa separación de la gente", explicó la psicopedagoga.

Y detalló: "En este tiempo, como resultado de eso, en los adolescentes ha comenzado a aparecer el síntoma, porque probablemente ese reencuentro obligado de toda la familia y de no poder salir y tener que estar distanciado, ha provocado que, en lugar de beneficiar el diálogo se haya coartado más todavía. La incomodidad de no poder salir fue de todos, pero aún más en los adolescentes y niños, que son los que se encuentran en etapas de evolución, de crecimiento".

Motivos

Y en ese contexto explicó específicamente, qué buscan los jóvenes en la acción de "desaparecer".

"Si tenemos que definir el término síntoma, podemos decir brevemente que es la acción de un ser humano, que en busca de un placer provoca un displacer en la conducta. Esto no pasa tanto por lo consciente como por la forma inconsciente que tenemos de actuar. Aquí estamos tocando un tema de la teoría psicoanalítica. Ese inconsciente es esa forma mental que nos hace actuar de tal o cual forma sin que nosotros podamos manejarlo. Desde ese lugar los síntomas tienen un mensaje siempre. El mensaje de un chico que desaparece es "estoy haciendo esto para que vean que existo". Absolutamente todo síntoma es un llamado de atención a los adultos que rodean a ese niño o adolescente. Es un pedido de auxilio. No lo manejan desde un lado consciente; no es una actitud premeditada ni en contra de nadie. Es una necesidad psíquica que se manifiesta de esa manera, para pedir ayuda", argumentó la Lic. Gálvez sobre los motivos que llevan a los jóvenes a desaparecer por días.