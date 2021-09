Leo Dan: “Gustavo Ick apoya los jóvenes talentos, él siempre tuvo esa mirada al futuro”

05/09/2021 - 00:12 Santiago

Santiago del Estero es una cantera inagotable de talentos, cualidad que la distingue a nivel mundial. Históricamente, es la cuna de grandes movimientos artísticos, literarios y culturales que han marcado su identidad y arraigado el sentido de pertenencia.

Una nueva generación de músico florece y sus obras se reflejan en los conciertos que brindan en su tierra, en escenarios del país y del mundo y también en los variopintos reality musicales que hay en la televisión, como “La Voz Argentina”, que concluye este domingo y por el que pasaron tres jóvenes talentosos de Santiago del Estero.

Son artistas jóvenes que EL LIBERAL , a través del tiempo, ha venido apoyando y reflejando sus propuestas. Y quien sabe de abrigar sueños y concretarlos es Leopoldo Dante Tévez, el querido Leo Dan, ese cantautor inigualable que un día salió de su Estación Atamisqui natal con su corazón palpitante y las ganas inmensas de prosperar con su arte.





Leo Dan habló EL LIBERAL. Quien mejor que Leo para hablar de sueños, realizaciones y aconsejar caminos a tomar en el difícil mundo del quehacer musical.

¿Cómo ves el florecer de los grandes valores de la música que tiene Santiago del Estero?

En realidad, los valores están ahí, hay que moverlos, hay que darle ideas, hay que tratar que los chicos se entusiasmen. Por ejemplo, ustedes tienen la posibilidad de crear algunos eventos, algunos concursos para motivarlos para que no se queden quietos y puedan dar o buscar lo que tienen dentro del corazón, de sus costumbres y dentro de Santiago del Estero que tiene una fuerza espiritual que no la va a detener nadie.

EL LIBERAL los apoya permanentemente y Gustavo Ick es mi amigo, por empezar. Yo creo que él siempre tuvo una mirada hacia ese futuro porque hay que despertar a estos chicos, darles las posibilidades de que hay un mundo que se puede conquistar a través de Internet, de la radio, los diarios, de un montón de formas y ahora, como nunca, ya tienen las posibilidades de entrar en las redes. En mi caso, no es que me quiera alabar ni nada, los dos últimos que hice (los dos volúmenes de “Celebrando a una leyenda”) ya tienen un billón y medio de views (vistas).

¿Cuál es tu consejo para quiénes, como vos lo hiciste, van detrás de un sueño?

Dios, cuando nos trajo al mundo, nos dio una meta, un programa que solo se conquista mirando a esa meta y tratando de hacerla lo mejor posible, siempre pensando en el bien, en compartir, en aconsejar, en ser solidarios con los que sufren, en ser solidarios con los que a veces no entienden sobre todo el peligro que yo veo en los jóvenes que me gustaría despertar conciencia sobre los peligros de las drogas, del alcohol. Y estoy tratando en las canciones hablar de esto porque realmente hay mucha gente joven que está perdida en la droga, en el alcohol. Drogarse es un camino a la destrucción. Es la mejor arma que tiene el demonio, que vino a confundir y a matar. A eso vino, no vino a otra cosa.

¿Qué tiene Santiago del Estero que es, desde su existencia misma semillero de artistas?

Nosotros tenemos buenos autores, buenos creadores, tremendos artistas. Y si tú te pones a pensar, todos tuvimos que ir a Buenos Aires porque ahí era la cuna donde uno tenía que estar en las empresas grabadoras, las mejores máquinas…todo era de Buenos Aires para el mundo. Y sin embargo, le doy gracias a Dios porque aprendí de estos grandes que había que buscar las posibilidades y una de las posibilidades que yo tenía era Buenos Aires, tanto para estudiar como para hacer mi carrera artística.

¿Puedes enviar un saludo final?