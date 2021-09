“Abuelo, muchas gracias por cada esfuerzo, ya soy abogada”

05/09/2021 - 00:35 Santiago

El amor de un abuelo por su nieta y las ganas de que progrese, confirman una vez más que cuando se tienen objetivos claros y mucha fuerza de voluntad, los sueños se hacen realidad, aun en los escenarios más adversos.

Tal es la historia de la flamante abogada Laura Argañaraz, nieta de un vendedor de churros, quien con su trabajo le solventaba la carrera universitaria. Así es como al llegar la hora más deseada de obtener su título, luego de años de estudio y dedicación, el amor del abuelo para con su nieta logró su reciprocidad.

"Abuelo, muchas gracias por todo, por confiar en mí, por cada esfuerzo que hiciste para solventar mis estudios", publicó Laura en su cuenta de Facebook.

"Gracias por tanto amor, por tanta lucha. Valoro tu fuerza, tu dedicación para salir adelante, y desde tu humilde carrito de churros que tanto amas me hiciste estudiar, aún con dolor ibas a trabajar para darme un futuro mejor, para costear cada matrícula, cada cuota, para que pueda conseguir mi título como sea, al costo que sea", continuó Laura, quien emocionó a todos los usuarios, que compartieron su historia y resaltaron la actitud.

"No me alcanzan las palabras para agradecerte, estuviste hasta en los últimos detalles para que el festejo sea a lo grande, sentías que me lo merecía. Soy abogada gracias a él", finalizó.

Nada más gratificante para el sacrificado abuelo que ayudar a su nieta a cumplir con su sueño de ser abogada. Todos esos años de esfuerzo en común en paralelo lograron el gran objetivo. Mientras el abuelo se sacrificaba en la calle, su nieta se esforzaba para no defraudarlo. Una historia de amor familiar que se convierte en un gran ejemplo, en épocas donde el facilismo y los atajos a las buenas conductas no abundan.

El solo hecho de atreverse a transitar el camino era valorable, el concretarlo exitosamente es simplemente fascinante. Máxime en épocas de pandemia.