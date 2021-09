Especialistas coinciden en que no están dadas las condiciones para dejar de usar el barbijo

22/09/2021 - 01:27 Santiago

Frente a la medida anunciada ayer por el Gobierno respecto de que se podrá dejar de usar barbijos al aire libre y al estar a más de dos metros de distancia de otras personas, se generaron dudas y en muchos casos motivó una extraña sensación de que todo había pasado.

Pero la medida tomó por sorpresa a los especialistas quienes se mostraron sorprendidos y aseguraron que aún no es momento y que no están dadas las condiciones.

Uno de los que se manifestaron al respecto fue el infectólogo cordobés Hugo Pizzi, quien se mostró preocupado, y consideró que "si se empiezan a flexibilizar detalles como éste, la gente se va a relajar más y va a provocar una serie de eventos que no van a ser útiles", y puso como ejemplo las fiestas clandestinas.

"Son decisiones apresuradas. Además, puede haber muchas interpretaciones de una misma medida. Cuando uno logra adhesión a una conducta sanitaria como fue el uso de barbijo, se pudo demostrar que se dan a su vez menos casos de alergias, de enfermedades respiratorias. Por ello, el tapaboca es fundamental", aseguró el profesional.

Dijo que la comunidad médica está convencida de que "la variante Delta está sobre nuestras cabezas. Ha entrado en un 5% en el territorio nacional. Creo que hay que seguir con mucho cuidado, porque todavía estamos ante una situación complicada. Los protocolos y los aforos hay que seguir respetándolos".

Asimismo, enfatizó que las autoridades nacionales "están dando una permisibilidad que no es buena, especialmente cuando otros países han demostrado que han tenido invasión de Delta".

"Hay que ser coherente, esto no ha terminado", afirmó categóricamente.

Recordó que "se ha podido aislar a las personas contagiadas con la variante Delta y por ahora los resultados son óptimos, a la cepa Delta le está costando entrar", y comentó: "Es fundamental poder colocar las vacunas en estos 30 días, pero hay que mantener el uso de barbijo".

No dejar de lado lo que hemos aprendido

Pizzi dijo que "cuando has aprendido a usar el barbijo y no es incómodo, tenés que seguir usándolo. Yo creo que no tiene sentido (suspender su uso) hasta que esto termine y hasta que sepamos que Delta no entra".

También el físico e investigador de Conicet, Jorge Aliaga, se expresó sobre la decisión oficial y consideró que "la novedad de las medidas tiene que ser bien interpretada, porque puede llevar a confusión de la no obligatoriedad del uso de barbijo; pero la medida dice explícitamente que esto se puede hacer si no se está cerca de personas".

Uno de los aprendizajes que dejó la pandemia por coronavirus es que la principal vía de contagio del Sars-CoV-2 es a través de los aerosoles, que se pueden observar cuando estornudamos o tosemos.

Dr. Gonzalo Camargo: “No terminó, todavía estamos en riesgo”

El alerta sobre que la medida pueda ser malinterpretada como el "fin del barbijo" se encendió ayer.

"La pandemia no terminó, todavía estamos en riesgo y tenemos la amenaza de la variante Delta que aún no comenzó a circular fuerte en Argentina, entonces tenemos que sostener los cuidados", señaló por su parte el médico emergentólogo Gonzalo Camargo.

Camargo, presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias, puntualizó que "el barbijo puede no usarse al aire libre, pero con salvedades, por ejemplo, en una plaza con varias personas durante mucho tiempo, si nos cruzamos por la calle con alguien y nos ponemos a charlar, en esos casos hay que utilizarlo".

"También hay que dejarse el barbijo en espacios cerrados y ventilar todo lo que se pueda los ambientes", sostuvo.