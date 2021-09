La patóloga Marta Cohen consideró que se trata de una “falsa liberación” el levantar el uso de barbijo al aire libre

22/09/2021 - 01:29 Santiago

Tras el anuncio, Marta Cohen, la patóloga argentina que reside en Reino Unido, analizó las medidas sanitarias y consideró que existían varias contradicciones en su implementación.

Sobre la decisión que levanta la obligatoriedad de uso del tapabocas, expresó que "el usar el barbijo en un lugar abierto nunca se impuso", y afirmó que se trata de una "falsa liberación". Además, indicó que el concepto correcto es "barbijo" y no "tapabocas", porque incluye la protección de prevenir el contagio por boca y nariz.

Distanciamiento

En segundo lugar, sobre las reuniones sociales que no tendrán límite de individuos presentes, cuestionó: "Si no tenemos límites de personas, no podemos hacer el distanciamiento social".

En este sentido, se incluye también la habilitación de eventos en salones de fiestas, donde las personas deberán tener el esquema de vacunación completo o una dosis con test negativo 48 horas antes. Así, Marta Cohen señaló otra contradicción: "Queda mucha gente que no ha tenido las vacunas porque la vacunación se ha enlentecido".

Por otro lado, Marta Cohen manifestó una preocupación sobre el ingreso de extranjeros de países limítrofes sin realizar aislamiento porque consideró que la situación epidemiológica en cada caso no era la misma.