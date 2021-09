Hoy se conmemora el Día Nacional del Bastón Verde

25/09/2021 - 22:51 Santiago

Hoy se recuerda en nuestro país el Día del Bastón Verde, instituido en el año 2002, mediante la sanción de una ley que establece el uso de dicho bastón como instrumento de orientación y movilidad para las personas que tienen baja visión siendo ésta una discapacidad visual. Si bien la persona que usa bastón verde no es ciega, requiere de ayuda, puesto que tiene su agudeza y campo visual reducido.

Con este motivo, el Centro Educativo Integral Nº 50 para personas con discapacidad visual "San Juan Pablo II", que trabaja en la reeducación de estas personas para poder reinsertarlas en la sociedad, realizó tareas de concientización el pasado viernes en la zona cercana al establecimiento.

Cómo ayudarlos

Desde el establecimiento educativo, explicaron que, "si se observa en la calle a una persona con bastón verde, ella tiene baja visión, y podemos ayudarla", al tiempo que brindó una serie de recomendaciones.

Entre estas, enumeraron las docentes: "Acercarse sin temor y consultarle si necesita ayuda; no alarmarse, puede ser que su visión media y de lejos esté dañada al punto de no distinguir el cordón de la vereda, pero la visión de cerca está conservada; no tomarlo del brazo, el se tomara del brazo de la persona que ofrece la ayuda y caminará siempre un paso atrás; acompañarlo hasta cerca de la línea de la edificación; para indicarle una ubicación, usar términos como a su derecha, hacia arriba, detrás de usted; evitar términos visuales que puedan ser imprecisos para la persona con discapacidad tales como, allí o hacia ese lado, etc.".