Este lunes, los comercios estarán cerrados

27/09/2021 - 09:16 Santiago

Este lunes no habrá actividad comercial en la provincia, ya que ayer se celebró el Día del Empleado de Comercio y la federación decidió trasladar la fecha para este lunes 27.

"El día lunes no se trabaja, va a estar cerrado todo porque este domingo 26 de septiembre es día del empleado de comercio y por un acuerdo entre las cámaras empresariales a nivel nacional y nuestra federación se ha acordado que se traslade la fecha", reveló Víctor Paz, secretario general del sindicato de empleados de comercio.

"Queremos que ningún empleado de comercio trabaje ese día, obviamente que la empresa sea abierta por su dueño, lo pueden hacer, nosotros no intervenimos en eso, pero si los empleados de comercio no van a trabajar, incluso las grandes superficies no van abrir", cerró.