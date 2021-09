“A los pacientes poscovid les lleva hasta seis meses recuperarse de la fatiga muscular”

29/09/2021 - 00:22 Santiago

"Las secuelas más difícil que les queda a los pacientes dados de alta de Covid son las miopatías, las fatigas. Son personas a las que les cuesta recuperarse. Se cansan y se les complica recuperar las actividades cotidianas a las que estaban acostumbrados", reveló la doctora Mónica Salvatierra, directora del Hospital Mama Antula, en relación a los datos que arroja el seguimiento que se realiza a las personas que superaron el coronavirus.

En diálogo con EL LIBERAL , la profesional habló de la relación que se estableció con pacientes y familiares durante la pandemia, y lo duro que fue para el personal de salud sobrellevar este más de un año y medio.

Comentó que actualmente se realizan los controles poscovid a los pacientes que estuvieron internados en este hospital, especialmente a quienes estuvieron conectados a respirador y a quienes se los ha tratado con suero equino, tuvieran o no obra social.

Consultada respecto de las secuelas más recurrentes y más difíciles que deben afrontar los pacientes, indicó que los problemas musculares y el síndrome asténico son los de mayor prevalencia.

"Por ejemplo, hay gente que salía a correr y hoy no lo puede hacer, y les lleva hasta seis meses poder subir una escalera de la manera en que lo hacía antes. Esa es la principal complicación, las miopatías y el síndrome asténico (existencia de cansancio de más de seis meses de evolución y que produce una reducción mayor del 50% en la capacidad para realizar las labores habituales)", explicó.

Añadió que "esos pacientes vienen preocupados porque no saben cuándo podrán hacer una vida normal, y todo eso lleva su proceso".

"También se están viendo muchas secuelas psicológicas. En nuestro hospital, después que se da el alta, el equipo de salud mental sigue con el tratamiento, no solo al paciente sino a la familia. Inclusive en el caso de paciente fallecido, realiza el seguimiento de su grupo familiar, generalmente por videollamada o vía telefónica, porque en su mayoría son personas del interior", puntualizó.

En el Hospital Mama Antula se realizan controles a los pacientes del interior, a quienes se les otorga un turno para realizarse todos los estudios en el mismo día.

Contención para el personal de salud

La doctora Salvatierra habló de otra secuela, la psicológica, que no solo la sufrieron los pacientes, sino también los profesionales de la salud. Así lo describió:

"Todo esto ha impactado mucho en nosotros. EL 80% somos médicos de familia, pero también contamos con un grupo itinerante de médicos terapistas que concurre todos los días, mañana y tarde. Con ellos hacemos las recorridas de sala. Pero los profesionales que están en contacto directo son los médicos de familia.

Fueron momentos duros tener que informarles a los familiares que el paciente ha sido intubado, o que ha entrado a un respirador. Eso fue durísimo, creo que llorábamos igual que cuando fallecía alguien. Los médicos debían estar bien para atender a los pacientes. El miedo no fue tanto el contagiarnos, sino llevar el virus a nuestras casas".

El mayor miedo ahora es que la gente se relaje

La directora del Hospital Mama Antula y su equipo temen ahora "que la gente se relaje mucho y no tome las medidas que corresponde".

"Tenemos miedo de aquellas personas que no creen en la vacuna, y que disponen al que está vacunado. El mayor temor es que nos relajemos y se inicie esa tercera ola. Cada vez que se anunciaba una apertura, nos mirábamos y rogábamos que la gente no se relajara, porque ya no teníamos lugar. Hoy hay lugar, pero siempre va a estar ese miedo, esa duda por una tercera ola que ha pasado en otras partes del mundo y por qué nosotros no. Ojalá que no".

Finalmente, agradeció a miembros de diferentes credos religiosos que fueron a rezar por los pacientes y el personal de salud. "Nos hizo mucho bien", destacó.