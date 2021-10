''Ha sido un momento muy emotivo despedir al último paciente internado por coronavirus''

01/10/2021 - 00:13 Santiago

Desde ayer, el Hospital "Dr. Gumersindo Sayago" de nuestra ciudad ya no tiene pacientes internados con Covid. El alta dada al último de los pacientes con la enfermedad fue recibida con mucha emoción por la comunidad médica del centro asistencial. "Ha sido algo muy emotivo, no sentimos muy contentos", admitió el director del centro asistencia, Dr. Walter Issa.

"Después de andar casi dos años, hemos recibido este día del alta del último paciente internado por Covid, con mucha alegría, y lo bueno que nos queda es la satisfacción de rescatar y capitalizar lo hecho, tanto desde lo científico como del recurso humano, de haber visto a gente muy comprometida salid adelante, sin dejar de lado lo material, porque nos ha quedado una muy buena infraestructura que queda para el hospital y en beneficio de la gente", reflexionó el profesional.

Respecto de cómo movilizó emocionalmente esta etapa de la pandemia entre el personal del centro asistencial que conduce, el doctor Issa dijo que "por suerte hemos tenido un muy bajo porcentaje afectado".

Afectados

"Reconozco que la mayoría del personal, tanto médicos como enfermeros, técnicos y el resto de los trabajadores que no siempre se los ve y ayuda mucho, han estado a la altura de las circunstancias, e incluso llegó a sorprenderme gente de la que a veces uno no cree que no pueda ser tan importante para este tipo de cosas, y que han demostrado un gran profesionalismo y un tremendo compromiso", enfatizó.

Comentó que este tipo de situaciones "han sido mínimas", y reconoció que para todos los profesionales fue "muy duro ver pasar por la terapia gente que entró, al principio mayores con factores de comorbilidad, y con el paso del tiempo a personas muy jóvenes; ver que se hace todo lo que está al alcance de nuestras manos, y que se muere".

"Eso sin duda alguna deja heridas. Algunos lo resolvieron mejor que otros, pero es un gran dolor para la institución que un paciente se muera", reconoció.

Sobre las flexibilizaciones que comienzan a regir en esta jornada, el profesional pidió cautela, compromiso y no dejar de cuidarse.

"El mensaje es que se sigan cuidando, todavía hay gente que es reticente a vacunarse. Creo que las medidas que se han adoptado y que la vacuna sea puesta rápidamente a disposición, ha hecho que hoy podamos hablar de que no tenemos en varios hospitales pacientes con covid y estemos prácticamente volviendo a la normalidad", concluyó.

Gran prevalencia de las afecciones respiratorias

Una muestra de que el nosocomio comenzó a transitar por sus carriles habituales, lo develó el doctor Issa al sostener que "están volviendo los pacientes con patologías que atendíamos siempre".

"En esta época hubo una alta prevalencia de los pacientes que tienen predisposición a las alergias, propias de la estación. También es cierto que ahora la gente, como se ha frenado el tema del covid, concurre mucho más al hospital por consultas normales, por llamarlas de alguna manera, que iban siempre por sus patologías de base", comentó.

Recordó el profesional, que en esta época del año, con el brote de las plantas, se agudizan las afecciones alérgicas, lo que se refleja en el número de consultas.