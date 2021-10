''Es muy bueno que se aplique la vacuna contra el coronavirus a los chicos desde los tres años''

02/10/2021 - 00:41 Santiago

"Es muy bueno que se aplique la vacuna contra el coronavirus a esta población de niños, porque se ha visto en otros países que aumentaron los casos en chicos menores de esa edad, no sólo en adolescentes, entonces me parece que es una buena idea protegerlos", sostuvo la doctora Norma Anzani, médica pediatra de Santiago, luego de que se conociera la decisión del gobierno nacional sobre este tema

Ayer, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, anunció junto al ministro de Educación, Jaime Perczyk, que los niños de entre 3 y 11 años serán inmunizados contra el coronavirus con la vacuna china Sinopharm, tras la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

Frente a esta novedad, la doctora Anzani analizó que "al proteger al niño también se protege al grupo familiar, porque no en todos los hogares la totalidad de sus miembros completaron el esquema, por cualquier causa, ya sea que no se pudo o no se quiso vacunar".

Destacó la profesional que "el esquema de vacunación para los niños en este caso es semiobligatorio, en cambio para el adulto es más bien voluntario, o sea que mucha gente pudo no querer vacunarse".

"Se está hablando de presencialidad absoluta en las escuelas y hay que buscar la forma de protegerlos. Nosotros tenemos ya un esquema excelente de vacunación en Argentina, casi completamos todas las patologías, excepto esta que es nueva, pero después todas están cubiertas. El virus sigue circulando, mientras haya casos hay que tener cuidado", sentenció finalmente.

Respecto de la medida anunciada ayer, la ministra de Salud aseguró que "la Argentina termina 2021 con toda su población de más de tres años cubierta y protegida. Contamos con el stock para iniciar esa vacunación y completar los esquemas".

Previamente, la ministra le había informado la novedad al presidente Alberto Fernández.