Explican una técnica sobre cómo no Perder el pelo en el tratamiento de quimio

03/10/2021 - 03:09 Santiago

Paula Estrada es una paciente oncológica que experimentó con una técnica de forma casera para no perder el pelo en el tratamiento de quimioterapia y, ante la adversidad de luchar contra una enfermedad como el cáncer, contó su experiencia para ayudar a otras personas. Lo hizo a través de una entrevista con Rita Corvalán de Radio Panorama.

“En el año 2009 me diagnosticaron cáncer de mama, una palabra muy fuerte. En un primer momento no me asusté porque sabía que ahora hay muchos tratamientos, pero sí me puse inquieta cuando el oncólogo me dijo ´vas a perder el pelo´”, comienza el relato de Paula.

“En ese momento yo tenía el pelo largo, me asusté. Y también por mi hija, que sólo tenía 9 años. Ése fue el disparador para ver qué podía hacer para que no me cayera el pelo. Comencé a averiguar por internet y encontré que en Holanda se estaba haciendo un estudio que tenía relación con congelar los folículos del pelo y así éste no se perdía”.

Así fue como Paula comenzó a ver cómo se podía lograr esto de manera casera y usando geles azules que se utilizan para golpes y torceduras. “Armé los cascos, los puse en el freezer, pero estos sólo duraban 30 minutos. Mi quimio duraba 3 horas, o sea necesitaba más de un casco para lograr el efecto. Así fue como llegué al sanatorio con mi heladera y los cascos congelados”, expresó.

Luego fue el momento de la verdad. Así lo cuenta Paula: “Al consultar con el médico no me garantizaba que funcionara, pero me dijo que no me afectaría, así que lo podía intentar.

Después de 15 a 21 días de usarlos no perdí el pelo y así pasé mis quimios sin perderlo”.

“Cuando vi estos resultados, le dije a mi oncólogo que no quería guardármelo para mí este descubrimiento y fue cuando arranqué a darlo a conocer, sobre todo a las mujeres más jóvenes que temen por su estética”.

Se brinda ayuda a mujeres y también a hombres

Paula Estrada aseguró que luego del éxito durante su tratamiento, comenzó “Quimio con Pelo”. Se formó una red de ayuda entre mujeres y también hombres “que se comprobó que un 30% tiene diagnóstico de cáncer de mama”.

“En la actualidad se lo fabrica al casco y son reutilizables. Los limpiamos y vamos pasando a quien lo necesite. Estamos en varias provincias de Argentina y también ahora en varios países como Uruguay, Paraguay, Chile y España. Aprobado por FDA Americana”.

Para todos los interesados, pueden encontrar mayor información por redes sociales. En Facebook a través de la página “Quimio con pelo Paula Estrada”, donde constantemente se sube información y motivación para muchas personas que día a día están recibiendo el diagnóstico.

“El hecho de no perder el pelo no es una cuestión de estética , sino de dignidad ”

Con sus cascos, Paula transitó las 12 sesiones de su quimio. El resultado fue sorprendente hasta para su propio médico. No perdió el pelo. En la página de Facebook “Quimio con pelo”, Paula Estrada explica cómo fue el proceso para lograr el efecto deseado: que el pelo no se caiga durante el tratamiento contra el cáncer.

“El hecho de no perder el pelo durante la quimio, no es una cuestión de estética, sino de dignidad, de no verte enferma. Esto te ayuda mucho con la efectividad del tratamiento”, relata la mujer.

El armado de los cascos es sencillo y económico. Deben utilizarse las bolsas de gel adheridas unas a otras con cinta de pegar ancha, logrando que tomen la forma de la cabeza de cada persona. Al realizarla hay que tener en cuenta que deben quedar un poco más grande, porque cuando el gel se congela, se contrae. De todas maneras, no debe quedar suelto.

En el momento de ser utilizado, el casco debe estar a -18° o a -20°, nunca menos porque el folículo del pelo no se congelaría. Para mitigar el efecto frío en la cabeza del paciente, debe utilizarse un gorro de nylon muy finito, por encima del casco y un pañuelo o turbante para ajustar todo.

El casco debe colocarse al menos 30 minutos antes de comenzar la sesión de quimio, puesto que la persona ya debe tener el folículo del pelo congelado antes de recibir la medicación.

Luego de terminado el tratamiento, debe mantenerse el casco puesto durante media hora más, ya que la mediación aún está haciendo efecto.

Hay que tener en cuenta que el casco comienza a descongelarse a los 20 minutos de ser colocado, por lo que debe cambiarse inmediatamente pasado ese tiempo. Es decir que si la quimioterapia dura 2 horas, más los 30 minutos previos y los 30 posteriores, lo conveniente es tener disponibles 8 cascos.

La ciencia habla de gorros hipotérmicos

La Sociedad Americana de Cáncer informa: “La hipotermia del cuero cabelludo consiste en enfriarlo con compresas de hielo o gorras hipotérmicas (gorros enfriadores o refrigerantes) por un periodo antes, durante y después de cada tratamiento de quimioterapia (quimio) para tratar de prevenir o reducir la caída del cabello”.

Las versiones más recientes de estos dispositivos usan un sistema de gorra de enfriamiento de dos piezas que es controlado por una computadora, que ayuda a hacer circular un líquido frío por medio de la gorra que usa la persona durante cada tratamiento de quimioterapia.

Una segunda gorra, hecha de neopreno (un tipo de goma artificial) cubre la gorra de enfriamiento para mantenerla en su lugar y evitar que el frío se escape.

“La teoría detrás de la hipotermia del cuero cabelludo es que el enfriamiento estrecha o contrae los vasos sanguíneos en el cuero cabelludo. Se cree que esta contracción reduce la cantidad de quimioterapia que llega a las células de los folículos pilosos. El frío también disminuye la actividad de los folículos pilosos, haciéndolos menos propensos a ser afectados por la quimioterapia, la cual se sabe que dirige su efecto combativo contra células que se dividen (reproducen) rápidamente. Esto podría reducir el efecto de la quimioterapia en las células del folículo y como resultado, prevenir o reducir la caída del cabello del cuero cabelludo”.

Algunos estudios controlados de formas más antiguas de hipotermia del cuero cabelludo (como el uso de compresas de hielo) han tenido resultados contradictorios. Sin embargo, algunos estudios de sistemas más recientes de gorras de enfriamiento controlados por computadora han mostrado beneficios. Estudios recientes de mujeres que reciben quimioterapia contra el cáncer de seno en etapa temprana han encontrado que al menos la mitad de las que usan uno de estos dispositivos más recientes perdieron menos de la mitad de su cabello. Los efectos secundarios más comunes han sido dolor de cabeza, incomodidad en la región del cuello y los hombros, escalofríos e irritación del cuero cabelludo.

El éxito de la hipotermia del cuero cabelludo puede estar relacionado con el tipo de medicamentos de la quimioterapia, la dosis de la quimioterapia y qué tan bien la persona tolera el frío.

Algunas investigaciones también sugirieron que las personas con una capa más gruesa de cabello pueden tener más probabilidades de perder cabello que quienes tienen una capa más delgada. Tal vez, esto se debe a que el cuero cabelludo no se enfría lo suficiente debido al efecto aislante del cabello.

Las gorras de enfriamiento que no están bien ajustadas también se han relacionado con una mayor caída del cabello, a menudo en parches donde hay un contacto deficiente con el cuero cabelludo.

“Quedan algunas preguntas por responder en lo que respecta a la seguridad de la hipotermia del cuero cabelludo. A algunos médicos les preocupa que el frío pueda evitar que la quimioterapia llegue a algunas células cancerosas que pudieron haberse desviado hacia el cuero cabelludo. Algunos creen que el enfriamiento del cuero cabelludo podría proteger a las células cancerosas y permitirles sobrevivir a la quimioterapia y seguir creciendo. Sin embargo, en las personas que han utilizado la hipotermia del cuero cabelludo, los informes de cáncer en este sitio han sido poco frecuentes.

Es necesario que se realicen más estudios para responder a interrogantes relacionados con la seguridad a largo plazo”.