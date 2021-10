Padre Jorge Ramírez: “Hay que cuidar mucho lo que uno dice que ama”

03/10/2021 - 11:27 Santiago

Como cada domingo, el padre Jorge Ramírez compartió con EL LIBERAL su reflexión sobre el Evangelio de hoy, San Marcos 10, del 2 al 12 que remonta a un momento en que un fariseo conocedor de la ley quiere tenderle una trampa a Jesús.

Este hombre le dice a Jesús que en la ley de Moisés, es completamente lícito que el hombre abandone a la mujer en el matrimonio y se divorcien. Jesús advierte sus intenciones y le dice: "Esto pasaba por la dureza del corazón que tenían los hombres", relató el sacerdote de la parroquia San José de Belgrano.





Ramírez, continuó con su análisis: "Más allá de que este tema da para hablar mucho, me quedo con esa frase de Jesús. '¿Cuándo un corazón se pone duro?', para mí, solo cuando se muere, cuando deja de latir", agregó.

El sacerdote dijo que el descuido de las cosas que uno dice amar es lo que lleva a la muerte del amor: "Se te muere una planta cuando no regás, se te muere una mascota cuando no la cuidas. El amor también se muere, cuando no lo cuidas, cuando no lo proteges. Es como un jardín lleno de flores que si no cuidas, si no proteges, se van marchitando hasta morir".

"Hay muchas cosas que dices amar y que no están recibiendo la atención que realmente necesitan: la familia, los amigos el trabajo y la vida misma, replanteatelo", cerró.