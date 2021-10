"Hay muchas mamás preocupadas que necesitan saber si son buenas madres o no"

16/10/2021 - 23:57 Santiago

Ser mamá hoy es todo un desafío. La maternidad es mucho más amplia de lo que se piensa, tanto que quizás nadie podría terminar de "aprender" algún día a ser madre. Sin embargo, se trata de una etapa única en la vida de una mujer, que no puede ser reemplazada por nadie, aunque sí, apoyada por el entorno.

Hoy, en el contexto en el que el mundo se encuentra inmerso, pensar en maternidad es un tema que necesita de una visión más profunda. Tanto, que muchas mujeres llegaron a una consulta con el psicólogo para saber si estaban en el camino correcto de la "buena maternidad".

La Lic. en Psicología, Emily Azar, en diálogo con EL LIBERAL explicó cómo es ser "madres hoy" y de qué se trata este rol, en su máxima expresión.

"Respecto de la maternidad, lo primero que hay que ver es que no es un instinto. Cada vez hay más estudios que muestran que la maternidad no es en sí, una función natural de ser madres, sino que es una cuestión de la construcción. De hecho hay distintas maneras de entender la maternidad, según la representación social que se tiene de la maternidad. También es importante aclarar que madre no es sinónimo de maternidad. Es decir, uno puede tener un vínculo de sangre, pero no necesariamente una relación madre-hijo, estabilizada. Hay que tener en cuenta que hay una nueva forma de configurarse, una organización psíquica que se va a dar, que se llama constelación de la maternidad, que tiene que ver con los procesos inconscientes que se generarán a partir de la interacción del niño con la madre", explica Azar sobre los cambios a los que se enfrenta una mujer que decide dar vida.

Y agrega una visión actualizada de ese rol: "La maternidad es algo que se aprende culturalmente. Se enseña y se trasmite de generación en generación. Pero hoy en día se observa que hay muchas mamás preocupadas que hacen consultas respecto de que si son 'buenas madres' o no. Hay una serie de pautas y estudios que han demostrado cuáles serían las pautas de crecimiento y orientación que puede hacer una mamá para evitar ciertos desequilibrios en el desarrollo psíquico".

Responsabilidad

En ese sentido la Lic. Emily Azar remarca que “hoy en día podemos ver la maternidad responsable en el sentido de preparar, acompañar, esperar y desear.

También es responsable la persona que no quiere tener hijos, porque lo que hacen es plantearse, sobre todo en esta situación que se atraviesa hoy, cuáles son las condiciones que tiene para traer a una persona al mundo. Cada Hoy en día podemos ver la maternidad responsable en el sentido de preparar, acompañar, esperar y desear. También es responsable la persona que no quiere tener hijos”.

Madres que sienten “estar al servicio de todo”

Una madre pasa por ciertos estados propios de su condición, porque siente la necesidad de “estar al servicio de todo”.

“Cuando una mujer es madre aparece después una depresión posparto y complicaciones a nivel de la disponibilidad que uno tiene. Se da por la demanda de hoy en día, el tironeo entre el trabajo, lo económico, la mujer que deja de atender su físico, la demanda de la pareja.

Uno tiene que diferenciar lo que es el maternaje, que históricamente se lo ha asociado a las mujeres, que son vistas ‘al servicio’ del cuidado o de la atención del otro. Sin embargo, hoy vemos también a papás que hacen de mamá a veces, en lo que es entendido tradicionalmente con ese rol”, remarcó sobre la importancia del que acompaña.l