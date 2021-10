Mamás en pandemia: lo que significó para ellas el cambio inesperado en la rutina, ¿fue beneficioso?

17/10/2021 - 00:01 Santiago

Los cambios que se manifestaron en el rol entre la madre y los hijos durante la pandemia se han manifestado de diversas maneras, siempre dependiendo de la forma en la que se encaró el aislamiento, las horas compartidas y luego, los diálogos sobre la muerte a los que se tuvieron que enfrentar los padres para explicar desapariciones físicas de seres queridos debido a los múltiples casos de coronavirus. Fueron ellas las que más padecieron este proceso.

"Las madres han tenido más tiempo, y al estar en sus casas han podido ver y sorprenderse de cosas que no compartían con sus hijos. Pero también se han generado malestares en ellas, porque de pronto tuvieron que resignar su tiempo de salida, su tiempo de actividad física, por lo que pudieron sentirse colapsadas. Esto se suma a que además tuvieron que enfrentarse a otras demandas, como explicar a sus hijos el proceso de muerte repentina en niños que no estaban familiarizados con la palabra "muerte". Las mamás también sintieron la sensación de amenaza, de agotamiento, sumado a la necesidad de ser madres, docentes, y tener que estar atentas a lo que son los funcionamientos sociales que los chicos no han tenido bien desarrollados. Entonces, la madre tuvo que ser agente de sociabilización o mediadora", indicó la Lic. Emily Azar.