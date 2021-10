Se podrán comprar otros productos con la tarjeta Alimentar y se incorporará a la AUH

19/10/2021 - 00:37 Santiago

El Gobierno definió incorporar la tarjeta Alimentar a la Asignación Universal por Hijo (AUH) a partir de noviembre para que sus beneficiarios puedan utilizar el dinero para adquirir no solo alimentos sino también otros bienes, como además retirar dinero en efectivo. Sucede que quienes tienen la tarjeta Alimentar se veían imposibilitados de comprar alimentos en los locales de cercanía, como ferias, ya que es necesario que el mismo cuente con posnet.

"Esto es para que sea más accesible para las familias de la AUH, porque van a poder comprar con débito o sacar el dinero en efectivo", sostuvo la titular de la Anses, Fernanda Raverta, en una conferencia de prensa en Casa Rosada, junto al ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.

A partir de noviembre, el monto de la tarjeta Alimentar pasa a depositarse en la cuenta de la AUH, así las familias van a poder organizar mejor sus compras y se amplían las posibilidades de consumo. Podrán utilizar el dinero extrayéndolo del cajero o comprando con débito, se insistió. Se trata de 19.000 millones de pesos por mes que el Ministerio de Desarrollo Social sumará a la AUH.

El anuncio estuvo dirigido a madres o padres con hijos e hijas de hasta 14 años de edad que reciben la AUH, embarazadas a partir del tercer mes que reciben AUH, personas con discapacidad que reciben AUH y madres con más de 7 hijos.

Consultado por la posibilidad de que el impacto inflacionario afecte a esta medida, Zabaleta aludió a la reunión que mantenía el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, con empresarios de la alimentación para intentar contener los precios.

"El Gobierno asistió durante la pandemia a las empresas para sostener a sus empleados, muchos de ellos fueron empresarios de alimentación, entonces sería un buen momento para hacer una devolución de esa ayuda", planteó el titular de Desarrollo durante la conferencia. Y agregó: "Confiamos en esa mesa de diálogo y creemos en un Estado que tiene que controlar".

"Queremos cuidar el bolsillo de la gente y salir de esta crisis. Vamos a acompañar al secretario Feletti en las medidas que tome frente al problema del precio de los alimentos", concluyó Juan Zabaleta.

No favorecía políticas contrainflacionarias

En cuanto a las mejoras estimadas para la ayuda estatal, Fernanda Raverta, directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), sostuvo que el mecanismo actual de la Tarjeta Social "servía para comprar nada más que en el super y no ayudó a que pudiéramos tener una política contrainflacionaria y de acceso a los alimentos".

"Ese dinero que está impactado en la AUH a través de un programa alimentario será más accesible para las familias de la asignación universal porque ahora en la tarjeta de la asignación se puede comprar con débito o sacar el efectivo y comprar en los comercios de proximidad", dijo Raverta sobre la iniciativa.

"Somos un gobierno que está preocupado para pensar estrategias para poder defender el bolsillo de las familias argentinas", aseguró.

Confían en que se usará para comprar alimentos

Sobre la posibilidad de que el dinero no se use en la compra de alimentos, Fernanda Raverta sostuvo que "no hay preocupación por qué se va a consumir" ya que este mes se cumplen 12 años de la creación de la AUH y que "la historia demostró que las familias son responsables en el uso del dinero".

Al respecto, dijo que esta medida es importante ya que la AUH había perdido 20% de capacidad de compra durante el gobierno de Mauricio Macri y que, desde diciembre de 2019, "aumentamos un 110% esa capacidad".

"La AUH alcanzaba para cubrir el 80% de la canasta básica alimentaria durante el gobierno pasado. Ahora cubre un 172% entre AUH y Alimentar. Estamos haciendo lo correcto para garantizar la canasta básica de alimentos", sentenció Raverta.

La modificación alcanza a 2,3 millones de hogares y 3,9 millones de niños, niñas y adolescentes de 3 a 14 años

La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, defendió la unificación de los calendarios y mecanismos de pago de la tarjeta Alimentar y la Asignación Universal por Hijo (AUH) ya que se amplió "el instrumento con el cual se pueda usar el dinero".

La modificación alcanza a 2,3 millones de hogares y 3,9 millones de niños, niñas y adolescentes de entre 3 y 14 años, así como a madres embarazadas desde los 3 meses que reciben la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y titulares de pensiones no contributivas.

La decisión responde a "la escucha cotidiana del ministro y desde Anses de encontrar dificultades en las familias que iban a comprar con la tarjeta Alimentar porque solo ciertos lugares tenían la posibilidad de vender con tarjeta, como supermercados y locales que tuvieran posnet", lo cual "complicaba la diaria porque las familias argentinas muchas veces compran sus alimentos en los comercios de proximidad, en los almacenes y verdulerías", dijo Raverta.

"Estamos trasladando ese monto de ingresos al cronograma de pagos y al instrumento de la Asignación Universal, cuya tarjeta ahora podrá ser usada para sacar dinero pero también para comprar con débito. Ampliamos el instrumento para que se pueda usar el dinero", detalló la directora de Anses.