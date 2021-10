La comunicación padres-hijos es fundamental para que los chicos no abandonen el hogar"

22/10/2021 - 23:54 Santiago

En los últimos días fueron reportadas varias desapariciones de chicos de su hogar, y afortunadamente la mayoría regresó a las pocas horas o fue localizado por familiares o las fuerzas de seguridad. Sobre este fenómeno, y los motivos que llevan a los chicos a escapar del seno familiar, la psicóloga licenciada Emily Azar, consideró que huyen "porque creen que evaden la situación que les está causando malestar".

La profesional pidió a los padres estar atentos a los comportamientos de sus hijos para poder brindarles contención, y aseguró que la comunicación con sus hijos es fundamental para evitar este tipo de situaciones traumáticas.

"Lo primero que se debe tener en cuenta es cómo está la relación de los chicos en la casa, qué tal se encuentran en la casa en cuanto al sentido de pertenencia, es importante que sientan que quieren estar en su casa porque se sienten escuchados, contenidos, y confiar en sí mismo en cuanto a la manera de llevar sus cosas", analizó.

Dijo que por lo general este tipo de reacciones se da en la adolescencia, porque "un chico de 12 años está en ese momento en que va a necesitar mucho la contención, la escucha, poder hablar de aquello que le sucede".

"Por ahí hay papás temerosos que prohíben todo, que no los dejan salir, y que lejos de ayudar a que los chicos entiendan cómo es el mundo social, lo que terminan haciendo es ahogándolos y llevándolos a que les mientan", alertó.

Dijo que "los papás deben tener en cuenta si los chicos se aíslan más, si ocultan cosas, hay que ver mucho cuál es el punto de vista comunicacional de los adolescentes para con los padres, porque muchas veces son propuestas abruptas, salidas o problemáticas que pueden tener los chicos que están ligadas más que nada a situaciones familiares, donde por ejemplo los roles de los padres están transferidos a los hijos, y los hijos cansados se van".

"También es común que huyan o escapen con las parejas, lo que tiene que ver con permisos que se dan a sí mismos, y al salir no hablaron con el papá por el temor, porque se escapan de aquello que creen que no va a ser entendido, comprendido, ni aceptado, también puede ser un escape como algo reactivo, de algo que no puede manejar y que no sabe qué hacer con eso, y busca en otros lugares la comprensión y la manera de poder afrontarlo", puntualizó.

Advirtió que "también hay que ver si son situaciones de consumo, donde los escapes están más relacionados con propuestas que se dan, no de golpe, sino ante el hecho de no saber cómo enfrentarla, y ante la cuestión impulsiva el chico se determina a ausentarse".