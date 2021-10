VIDEO | Donato De Santis, el chef italiano que enamora a los argentinos por su carisma y buenas recetas

26/10/2021 - 07:43 Santiago

Donato De Santis se robó el corazón de los argentinos. El carisma que lo destaca hizo que esa popularidad se proyectara al infinito por sus participaciones como jurado en los reality shows de temática culinaria de Telefe, caso “Masterchef” en 2014 y 2015 y desde el 2020 en “Masterchef Celebrity” y en “Manos arriba, cheff!”, ciclo derivado de “MasterChef Celebrity”. Estos exitosos programas, en los que el exitoso empresario está acompañado por sus colegas Germán Martitegui y Damián Betular, tienen un alto encendido en Santiago del Estero a través de la pantalla de Canal 7 Satelital.

En el inicio del ciclo de entrevistas “A solas con EL LIBERAL”, el prestigioso cocinero italiano, nacido en Milán y radicado desde hace veintiún años en Argentina, abrió su corazón para hablar de temas tan caros a su existencia y de su fertilidad laboral.

¿Es el auténtico Donato o es un personaje qué has construido en función del programa “Masterchef” Celebrity?

Trato de mantener lo más que puedo la autenticidad. La televisión da un mensaje sobre lo que estamos haciendo. No es que uno se controla o se transforma por lo menos en mi caso. Obviamente, tiene que cuidar el mensaje. Yo creo que es lo más auténtico posible. Soy la misma persona. Después que se apaga la luz no es que me quedo así (agacha la cabeza y frunce el ceño).

Los reality de cocina, caso “MasterChef Celebrity”, se roban el encendido de la televisión. ¿A qué obedece eso?

Es natural. Puede ser psicológico. Te doy un ejemplo, vamos a lo lúdico. Alguien está haciendo una papa frita. No es lo mismo que si ves alguien que está construyendo algo con palito de madera, cosa interesante, pero te atrapa menos. Si no te interesa este tipo de arte cambia de canal. La curiosidad de saber cómo lo hace otro. Con esto del MasterChef Celebrity es ver cómo lo hace un celebrity. Hay mucha curiosidad, pero por sobre todo hay una identificación en lo que es el sabor de lo que uno ve.

Al mismo tiempo, estos reality generaron la exposición de más chef. ¿Hay celos entre ustedes o es un vínculo de respeto profesional?

No es todo oro lo que luce. Obviamente, hay celos. Se nota, uno lo nota o quizás la otra persona hace que no se note tanto, pero es cierto, no te voy a mentir, a mí no me interesa o no me afecta. En el programa, con Germán (Martitegui) y Damián (Betular) nos conocíamos, pero ahora somos mucho más amigos. Somos tres distintos, nos queremos un montón y nos criticamos entre nosotros un montón para crecer. Hay mucha diferencia, hasta profesionalmente, no importa quién más o quién menos, somos distintos y disfrutamos de eso. Existe, podemos decir, un club fuera que quisiera estar ahí. Es lógico que haya un poco de celos, de decir “yo lo hubiera hecho de esta forma”, “si estoy yo ahí digo tal cosa en lugar de eso”, “cómo vas a decir eso”, “por qué no hacen tal cosa”. Es como mirar un partido de fútbol: todos son directores técnicos.

“Manos arriba, chef!”, Donato. ¿Qué diferencias tiene este programa con “MasterChef Celebrity”?

“Manos arriba, chef” es una mini parodia de diversión donde nosotros tres, cocineros jueces de “MasterChef”, entramos detrás de la cocina, en cada episodio, con dos contrincantes. Los dos contrincantes no saben cocinar y dos de nosotros, a rotación, le enseñan cómo duplicar un plato que hizo el tercero, que en este caso es el juez. Nosotros lo ayudamos solamente con las manos arriba porque no podemos tocar nada. Solamente le podemos decir “sacá”, “poné”, “más fino”, “sácalo del fuego y ponelo en el horno”.

¿Cómo surgió este programa?

De los creativos que nos han observado. También han observado el mercado que era necesario para darles una oportunidad a personas desconocidas de acercarse a la televisión, divertirse y llevarse un premio.

¿A qué se dedica Donato cuando no cocina?

Tengo poco tiempo libre. Principalmente, me dedico a mi familia (está casado con Micaela Paglayan y es padre de Raffaella y Francesca). Me dedico a mi empresa. Tenemos varios restoranes. Me dedico a escribir, a pensar nuevas recetas, a proyectar, a ¡tunear lo que estamos haciendo en nuestros restaurantes! Se termina bastante rápido el día.

Tiene una familia numerosa de la que está orgulloso

¿Cuándo y en dónde naciste? ¿Cómo te criaste?

Es difícil hablar de uno. Yo soy italiano, nacido en Milano (Milán, el 5 de marzo de 1964). Mi familia es sureña y tiene origen entre Nápoles y Apulia. A partir de los 20 años empecé a girar por el mundo. Entre tanta gira en Europa, Norte América (en Estados Unidos, trabajó en diversos restaurantes de Los Ángeles, Santa Mónica, Hollywood, Chicago, Palm Beach y Miami). Luego fue contratado como chef del diseñador Gianni Versace para su mansión Casa Casuarina, ubicada en Miami Beach y América Latina, precisamente acá en Buenos Aires (está radicado en Argentina desde hace veintiún años).

¿Cómo está conformada tu familia?

Somos una familia muy grande. Yo soy el último de 36 primos. Mi papá falleció hace un par de años y mi mamá tiene 92 años y sigue luchando. Tengo hermanos y hermanas más grandes. Yo soy no solamente el último de mi familia sino el último de toda una generación de primos y el último y el único que nació en el norte y con todas las bromas como “eh, vos no sos de los nuestros…”

Iba a preguntarte acerca del por qué de esas divisiones.

Lamentablemente, no debería haber estas divisiones. Nosotros lo tomamos como una risa. Estas divisiones de norte-sur, este-oeste existen, no debería, pero si está tomada bien es divertido.

¿Siempre ha estado el ser chef o has realizado otras actividades?

Por ser de familia italiana uno aprende a hacer de todo, pero como profesión sí. La profesión es ser cocinero. Yo fui a la escuela en Milano (en la escuela estatal Carlo Porta, en Milán.). A los 13 años, apenas egresado de la escuela hice nada más tres años de estudio y empecé a trabajar (comenzó a dedicarse profesionalmente a la cocina en 1980, bajo la supervisión del chef Georges Cogny en el restaurante L’Antica Ostería del Teatro, en Piacenza). Siempre trabajé profesionalmente en eso. Hice otros trabajos al principio, pero a partir de mis 20 años, y de esto hace más de cuarenta años, me dedico a la gastronomía.

¿Hubo algún motivo en particular que fue determinante para tomar tu decisión y dedicarte a pleno a la gastronomía?

Más que un motivo, lo mío fue una curiosidad y una necesidad. Vengo de una familia de clase media donde, realmente, mis perspectivas de trabajo eran bastante limitadas. Entonces, entendí que la gastronomía me abría rápidamente fronteras. De hecho, no solamente me abrió fronteras en el trabajo sino en el mundo. O sea, esto fue mi boleto para empezar a viajar, conocer gente, crecer y dedicarme siempre a la cocina italiana y ahora estoy acá.

Confesó que el béisbol lo salvó de caer en las garras de las drogas

El béisbol lo salvó de las drogas. Lo sacó de la calle. Hoy sufre al recordar los amigos que fueron víctima de las garras de los estupefacientes. Hoy Donato capitaliza todo lo aprendido en su etapa de jugador de este deporte que lo llevó a salir campeón en 1974 brindando charlas motivacionales, como la que brindará a niños del Club Atlético Vélez Sarsfield, en Buenos Aires.

“He recibido una invitación de la Asociación de Vélez para hablar con los chicos que arrancan este deporte poco conocido en su profundidad como dinamismo de juego. Son charlas que, al igual que me inspiraron a mí en su momento, quiero transmitirles, de corazón”, adelantó acerca de la convocatoria realizada por “El Fortín”.

¿Qué significó el béisbol en tu vida?

Es un deporte que parece un poco estático, pero realmente, a mí, personalmente, me abrió un mundo de disciplina. Es un entrenamiento distinto, trabajo de equipo y también pequeños viajes. Tuve la oportunidad de salir campeón de Italia en el lejano 1974. Me sirvió para entender los primeros mecanismos de la vida: convivir, compartir, competir sanamente y absorber la derrota, cosa que tuvimos pocas. Fue un momento muy lindo y, siempre lo digo, fue un momento que me sacó de la calle. Yo crecí en los años 70, que en el mundo fueron años difíciles, inclusive Argentina. Fue un año difícil porque la calle estaba llena de todo tipo de sustancias, de violencia, de desencuentros políticos y había diferencias mucho más marcadas de las que hoy está en las redes porque en aquella época era físico. Entonces, este deporte hizo que yo entrenara. Me puse en una burbuja lejana de tentaciones. Algunos de mis amigos, que eran más débiles o abordables de esto que parece una euforia del momento, se murieron todos. Quedamos un puñado, cuatro o cinco que sobrevivimos. . Fue como una cosecha terrible entre el Sida, el mal uso de los estupefacientes y la vida un poco rápida de aquella época. Así que, al béisbol le debo bastante.

“Yo no soy santo, no soy incólume”

Si el béisbol te sacó de la calle e hizo que evitaras caer en las tentaciones mundanas, que a veces son irresistibles, ¿el haber elegido ser cocinero qué hizo de tu vida? ¿Hacia dónde te llevó? ¿Qué proyección lograste?

Es un arma de doble filo. El mundo de la gastronomía también te expone a un montón de tentaciones. Yo no soy santo, no soy incólume. Viví de noche, lugares exóticos, comidas, bebidas, eventos, fiestas…; o sea, son todas las prerrogativas realmente para un montón de tentaciones, pero teniendo una buena educación, y haber tenido una educación deportiva, eh digamos que pude pilotear esta situación. El mundo de la cocina también me expuso a tantas cosas de las que pude tamizar, ahora tengo casi 60 años, y procesar para transformar en cosas que me gustan. Ahora que soy empresario me gusta abrir restaurantes, enseñar a la gente, ver a la nueva generación que va a prendiendo. Es un buen recorrido de vida, difícil, duro, lleno de tentaciones, con altibajos, esto no lo niego, pero interesante al fin. Estás al lado de gente que ni te imaginas. De repente estás cocinando al lado de Elton John, Sting y Sylvester Stallone. Es muy lindo, fuerte, pero es una linda recompensa.

También estuviste con Madonna y fuiste cocinero personal de Gianni Versace. ¿Cómo procesas toda esa experiencia?

La sigo procesando porque fue un beneficio. Estaba en un momento de mi vida en donde me dedicaba mucho al trabajo. Todo esto pasaba tan rápido. En el día a día sucedían todos estos encuentros. Tenía que tener el control de lo que era el entretenimiento para la familia Versace; si no era Madonna era Cher, Tina Turner, Jon Secada, Gloria Estefan, Bon Jovi y Prince. Venían a pasarla bien y a trabajar en algunos casos. Yo le brindaba el confort, pero siempre había una relación, a veces mínima y a veces mucho más extensa, pero un gran privilegio.

Un mimado por los Martín Fierro

En los veintiún años que lleva trabajando en Argentina, Donato impuso su jerarquía como cocinero en diversos programas que condujo tanto por las señales de Cable El Gourmet como Utilísima como también en los reality shows de temática culinaria de Telefe.

En su paso por los distintos ciclos, quién es uno de los seis consejeros del Gruppo Virtuale Cuochi Italiani, que nuclea a más de 1200 cocineros de todo el mundo y busca divulgar la cocina italiana, sus productos y materias primas, Danato arrasó con los Martín Fierro, premios que otorga Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas.

¿Qué significó que en Argentina tu trabajo haya sido reconocido con tres premios Martín Fierro?

Ganar tres Martín Fierro, he sido nominado a seis más, significa mucho. Ser extranjero y ser abrazado en una patria distinta de la tuya, que es una tierra linda y generosa, que te ofrezcan estos reconocimientos, yo los atesoro como la cosa más linda que me haya pasado. Gracias a Argentina hace más de veinte años que tengo buenos espacios en la televisión. Estoy muy agradecido. Siempre pienso que es el último año. Cada vez que me llaman les digo “no se cansaron todavía”.

¿Cómo te sientes ante tanto reconocimiento no solo de los productores de TV sino también de la gente?

Lo más lindo es la gente, la calle, los mensajes que te mandan y las cartas…todavía escriben cartas, especialmente desde las provincias. Recibimos cartas y yo las guardo a todas porque son un testimonio de seres humanos y no solamente un mensajito de “¡qué lindo!”, “¡Me encanta!”, que hoy se reduce a eso. La gente, en definitiva, es la que mejor tiene esa aceptación o identificación. Es como un mini farol para alguien que quiere seguir gastronomía o simplemente porque le gusta como yo digo algo.

En su empresa trabajan cocineros santiagueños y dice que tienen “un sazón distinto” que los distingue

¿Qué recuerdas de tu paso por Santiago? ¿Qué conoces de la gastronomía típica de Santiago del Estero?

Tengo varios empleados de Santiago del Estero en mi empresa. Son espectaculares, especialmente cuando hay que hacer comidas distintas a la italiana. Se encargan ellos y se nota la diferencia porque tienen un sazón distinto. Son muy queridos y hay algunos que están hace más de catorce años. De Santiago (estuvo solo una vez) recuerdo mucho espacio, mucha temperatura. No quiero minimizar todo. Las empanadas santiagueñas son excelentes, pero también mucha carne, muchos bichos que he visto en las afueras, al aire libre. Me he llevado una sensación de mucho espacio, de mucha libertad.

¿Qué aconsejas a quienes incursionan en la gastronomía?

Tener mucho coraje porque la gastronomía no es solamente decir “vamos a hacer una torta para los amigos o unas empanadas y ya está”. Es mucho más. Hay que tener constancia, coraje, consistencia, pero por sobre todo escuchar los consejos de los demás. Ya que estamos en un país futbolero: si vos sabes patear bien, de la tercera subís a la primera. Es un camino natural que si te aplicas y sos una persona responsable no hay límites.

¿En qué ligas juega Donato con los programas y la gastronomía?

Es difícil auto posicionarse. Yo quisiera sentir la presión de jugar en la mejor liga. A veces, el partido no te sale bien. Me gusta sentirme con esta confianza de poder jugar en las grandes ligas.

¿Qué dice tu madre con todo lo que has logrado?

Mi mamá, y mi papá cuando estaba vivo, estaban muy contentos y orgullosos de que yo pude seguir adelante y, obviamente, con la gran ayuda de ellos. Son personas muy sencillas.

¿Hay Donato para rato?

Espero que sí o por lo menos, de esto estoy seguro, es que habrá, por lo menos, un legado. En la Argentina, muchos han leído mis libros, han visto mis programas y lo han aplicado en sus negocios de pastas, en sus restoranes. Hay una renovación y me gustaría que se interprete como un legado más que Donato en sí.