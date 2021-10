Peligro: advierten sobre daños que ocasionan los anteojos "para el sol" de venta callejera

26/10/2021 - 23:52 Santiago

Con el inicio de la temporada de calor y de la alta exposición al sol, los problemas de salud relacionados a esta época del año, comienzan a cobrar fuerza, por lo que los especialistas advierten sobre situaciones que representa un riesgo para el bienestar general del cuerpo.

En ese contexto es que desestiman el uso de lentes de sol de venta callejera por el daño que ocasionen a la vista, con consecuencias que pueden ser irreversibles.

En diálogo con EL LIBERAL, la Dra. María Luisa Rogel, médica oftalmóloga, se refirió al tema y consideró necesario evitar el uso de estos lentes, ya que generan graves lesiones en los ojos.

"El uso de anteojos de sol es muy recomendable porque protegen muchísimo, y no solo del sol sino también de la tierra y de los cuerpos extraños que pudieran encontrarse en el ambiente, pero para que cumplan su función, tienen que tener la protección contra los rayos ultravioletas, algo que carecen los anteojos de venta callejera", sostuvo la profesional, al tiempo que explicó cómo es que el daño se genera en los ojos.

"Cualquier cosa que oscurezca la visión producirá la dilatación de la pupila, o sea que se agrandará. Y los anteojos de sol que no tienen protección de los rayos ultravioletas, como los anteojos de sol comprados en la calle, al oscurecer la visión, producen el agrandamiento de la pupila, y por ende, que entre mucho más el sol. Con esto quiero decir que no sólo no protege la visión, sino que agrava la entrada de sol a nuestra retina", explicó.

En ese sentido, también contó cuáles son las lesiones que pueden aparecer a causa de su uso.

"Esto genera la aparición de enfermedades que tienen que ver con la retina, que es nuestra membrana nerviosa, que puede sufrir lo que llamamos un envejecimiento. Y en las personas que tienen alguna patología de base, como una retinopatía diabética o hipertensiva, se les produce un envejecimiento de las células retinales, porque el sol es muy dañino", advirtió.