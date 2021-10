La Universidad Nacional de Santiago del Estero elegirá una nueva conducción

31/10/2021 - 01:49 Santiago

El ingeniero Héctor Paz irá por su reelección como rector de la Unse, y en esta ocasión su compañera de fórmula será la licenciada Marcela Juárez, para el cargo de vicerrectora, y expuso que los tres ejes sobre los que piensa continuar la gestión son “calidad académica; integración social; presencia territorial”.

Para fundamentar sus aspiraciones, declaró: “Estos cuatro años que vienen serán años en los que hay que poner el foco en todos los procesos enseñanza-aprendizaje. La docencia y la enseñanza, han sido uno de los aspectos más impactados por esta pandemia, y nuestros estudiantes se han visto muy afectados con todo lo que ha sido este paso de la presencialidad a la virtualidad, y eso está reflejado estadísticamente, y muchos han dejado de cursar”.

“Hemos armado nuestra propuesta de gestión 2021-2025, incorporando la perspectiva de la pandemia, tanto en proyectos, planes y programas que van a remediar, reconstruir y revertir todos los aspectos negativos que nos deja la pandemia en el ámbito de la educación. Para superar estas secuelas, estamos proponiendo planes de remediación para poder recuperar nuestros estudiantes que por efecto de la pandemia no han podido continuar en la universidad”, indicó.

Destacó que durante los cuatro años de gestión que están finalizando, se han desarrollado importantes propuestas desde el Plan Estratégico Institucional, que tiene un “horizonte a largo plazo”, y al que se pretende dar continuidad.

“A partir de esto, las propuestas de la nueva gestión incorporan nuevos proyectos, planes y programas, para recuperar a nuestros estudiantes. Vamos a dar continuidad al Plan Estratégico Institucional, que hemos propuesto en el año 2017 y en el que han trabajado todos los claustros de nuestra universidad”, afirmó.

Y enumeró las propuestas para los próximos cuatro años: “Primero, dar continuidad al Plan Estratégico Institucional; proponemos este plan de remediación para poder revertir los efectos negativos de la pandemia en nuestra educación, para tratar de recuperar a nuestros estudiantes que hoy, por la pandemia, no están inscriptos o reinscriptos; para los estudiantes proponemos dar continuidad a un sistema de becas que ha establecido un récord histórico en cuanto a las partidas presupuestarias que la destinado el Consejo Superior, de unos 40 millones de pesos”.

“Otra tiene que ver con la internalización de la educación superior, apostamos fuertemente a la movilidad y los intercambios de estudiantes con otras universidades del mundo. Gestionaremos espacios propios para nuestros estudiantes, para ello vamos a licitar una gran obra para dar contención áulica a nuestros estudiantes en las carreras que tienen mayor demanda.

Alumnos

En cuanto a beneficios para los alumnos, dijo que se generará el comedor universitario y se ampliará la capacidad de la residencia universitaria, donde se creará un espacio especial para celíacos, y una guardería para que los estudiantes que tengan hijos, puedan amamantarlos sin descuidar sus clases o bien permanecer junto a ellos.

“En cuanto al claustro de docentes, proponemos retomar la comisión de seguimiento de la carrera docente, a la cual se va a abocar la licenciada Marcela Juárez, junto con las facultades, para coordinar las oportunidades de crecimiento en la carrera de nuestros docentes, y junto al gremio de Adunse, buscaremos articular políticas de capacitación, orientada al modelo pedagógico de la educación a distancia, y la posibilidad de acceder a planes de recreación, muy necesarios después del estrés que ha significado esta pandemia”.

Finalmente, dijo que, “para los no docentes, se procurará la inclusión a la planta permanente de más empleados con contratos, y trabajamos en la incorporación de 30 cargos más, y para los egresados, continuar con el trabajo de articulación para que puedan incorporarse y gozar de todos los servicios que tiene la universidad”.

A quienes propone "Somos Unse"

Los candidatos por la lista Somos Unse, son el actual rector, ingeniero Héctor Paz, quien sucedió en el cargo a la actual ministra de Salud, licenciada Natividad Nassif. Es ingeniero Vial, con especialización en Diseño Geométrico de Carretera, y antes de asumir como rector, fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías.

Su compañera de fórmula, la licenciada Marcela Juárez, es docente de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, del departamento de Lenguas. Profesora y licenciada en Inglés y desde hace más de 20, y actualmente coordina cuestiones administrativas que tienen que ver con el Centro de Lenguas Extranjeras, que pertenece a la Facultad. Con un gran compromiso con la docencia.

LIC. MARÍA DÍAZ - DR. JOSÉ GALEANO

"Aspiramos a dar respuestas en cuatro años, y lo vamos a lograr con objetivos claros"

"En principio, hemos pensado en un equipo, en un espacio político que hoy sale como una alternativa, y remarcamos esto, porque no nos presentamos como oposición a la actual gestión, pero si entendemos la universidad desde otro lugar, desde la decisión y desde la gestión, porque creemos que cuando uno interviene desde la gestión, transforma", aseguró la licenciada María Díaz, respecto de la decisión de postularse a rectora de la Unse, junto al doctor José Galeano.

Dijo que eso lo quieren reflejar desde el espacio que denominaron "Gesta la Unse en acción".

"Entendemos un equipo con trayectoria y con gestión; con un rectorado integrado por una rectora y un vicerrector, eso significa que los dos vamos a entrar con decisiones. De hecho, mis funciones están plenamente vigentes en la administración y conducción de la universidad, pero el vicerrectorado, en este marco, no aparece con funciones más que de reemplazo, excepto que el rector delegue expresamente las funciones. Yo no las he tenido en esta gestión, y entendemos desde ese lugar que el vicerrectorado tiene que ser un ámbito de decisión, porque nuestra construcción es colectiva", puntualizó.

Reveló: "Hemos advertido paralizaciones, problemáticas, hemos hecho un diagnóstico de la universidad, y entendemos que hoy transita por un lugar en donde hay oportunidades que no están siendo aprovechadas, y hay decisiones que no están siendo tomadas, y por esta razón esperamos contar con el apoyo".

"Las problemáticas tienen que ver con la vinculación. Durante estos dos años de pandemia, hemos advertido alumnos en una soledad absoluta, dicho por ellos, y por encuestas que demostraron que el 70% de los estudiantes ha sido excluido de la universidad, por distintos motivos, y las propuestas tienen que ver, en primer lugar, con traer a ese estudiante a través del programa nacional de revinculación, desde lo académico, pero también desde el sostenimiento del docente", amplió.

Mencionó trabajar en "becas pensadas de manera integral, que les permita a los alumnos asistir y sostener su carrera", con la premisa: "ustedes ocúpense de estudiar, nosotros nos ocupamos del resto", y que se facilitará la vinculación del estudiante con su futuro medio laboral.

Y respecto de los docentes, propone revertir "la situación de precarización laboral, porque la universidad no debería sostener ese concepto. En el sector nodocente está dada por los contratos de locación y en los docentes por los contratos que, si bien es cierto están previstos en nuestro estatuto, la duración no debería exceder a un año. Hay una cuestión de dignidad".

"Las metas a corto plazo, pasaron a ser urgentes"

El Dr. Galeano justificó que se ponen "como meta una gestión que muestre resultados en cuatro años, porque los planes que tenía la universidad, eran a corto, mediano y largo plazo, y esas proyecciones que teníamos a mediano plazo pasaron a ser inmediatas, y las que teníamos a corto plazo, pasaron a ser urgentes".

"Pensamos en una gestión dinámica, comprometida y racional, para mejorar lo que haya que mejorar, y construir los nuevos espacios que haya que construir. Esta pandemia ha desnudado falencias que las vamos a recuperar, reconstruir y apoyar. Para mejorar proponemos una Unse virtual, una Unse digital con repositorios que faciliten los procesos. La burocracia nos ha obligado a buscar alternativas para no dejar desprotegidos a alumnos, docentes, nodocentes", concluyó.