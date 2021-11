Fernández recibió el apoyo del G20 para que el FMI revise recargo de tasas

01/11/2021 - 01:26 Santiago

El presidente Alberto Fernández se mostró conforme con las negociaciones llevadas adelante durante la Cumbre de Jefes de Estado del G20, que concluyó en Roma, y que permitieron alcanzar los "objetivos" planteados.

"Estoy satisfecho, los objetivos que nos planteamos los logramos, y pudimos avanzar en algunos otros, y eso para mí es valioso", dijo Fernández.

El mandatario resaltó: "El vínculo que logramos con Europa, con Alemania, Italia, España y Francia es muy importante para nuestros planteos ante la comunidad internacional financiera".

Fernández se llevó el apoyo de sus pares en la Cumbre de Jefes de Estado del G20 en Roma al pedido al FMI para que revise su política de sobrecargos.

"Nuestros ministros de Finanzas esperan con interés que se siga debatiendo la política de sobrecargos en el Directorio del FMI en el contexto de la revisión intermedia de los saldos precautorios", resumió el comunicado del G20.

Los mandatarios también apoyaron la solicitud de Fernández sobre la canalización voluntaria de parte de los Derechos Especiales de Giro (DEG) asignados para ayudar a los países vulnerables.

El Jefe de Estado argentino había obtenido ayer la ratificación de la canciller federal de Alemania, Angela Merkel; del presidente de Francia, Emmanuel Macron; y del titular del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la renegociación de las deudas argentinas con el FMI y el Club de París, en sendas reuniones bilaterales realizadas en el Centro de Convenciones La Nuvola de Roma.

Fernández reiteró a los tres interlocutores su agradecimiento por el apoyo de Alemania para que la Argentina logre un acuerdo sustentable con el Club de París y con el FMI.

Para el proceso de negociación con el Fondo quedaron en Roma el ministro de Economía, Martín Guzmán; y el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Béliz.

"Creo que lo que tuvo mucho sentido para Argentina es que vinimos a plantear lo que está pasando en nuestra parte del mundo", indicó el mandatario argentino.

Fernández advirtió que "el mundo de la post pandemia es un mundo sufrido, donde hay muchos países endeudados y en crisis".

El mandatario expresó: "Nosotros lo que hicimos en los tres discursos fue marcar los problemas de financiamiento que va a atravesar el mundo después de la crisis del coronavirus, entre ellos la Argentina".

Y amplió: "Quisimos advertir que estamos ante un problema económico de gran seriedad, de enorme desigualdad, que esa desigualdad reclama financiamiento y que ese financiamiento el mundo desarrollado lo tiene cubierto".

Para Fernández, "es evidente que Argentina no puede pagar 19 mil millones de dólares el año que viene", y explicó que se está trabajando para "lograr un acuerdo que sea sostenible, que no se postergue el desarrollo" y no se imponga un plan que "cueste socialmente" sino "que se pueda cumplir en el tiempo".