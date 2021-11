Dr. Francisco García Piazza: ''Existen arritmias que no se detectan fácilmente en un examen de rutina''

03/11/2021 - 01:13 Santiago

El episodio que afectó días pasados al deportista Sergio Agüero mientras disputaba un partido de fútbol, una arritmia, alertó respecto de los episodios cardíacos, ya que se trata de un deportista de alto rendimiento desde hace mucho tiempo, y que se somete periódicamente a todo tipo de exámenes para su óptimo rendimiento físico.

Sobre este tipo de afecciones, el doctor Francisco García Piazza, cardiólogo santiagueño, explicó que “hay arritmias que no se detectan fácilmente, y que pueden estar escondidas hasta que un día aparecen.

“A este nivel en el que se mueven estos deportistas, es muy difícil que no se descubra un problema cardíaco, puede tratarse de enfermedades que no se detectan fácilmente. Hay situaciones que son desconocidas, no se detectan en un examen de rutina, tampoco en un examen deportivo más profundo en atletas de élite, y de la nada aparecen. No es que de pronto se ha generado una enfermedad, ya existía, pero no se manifestaba”, puntualizó.

Sobre los deportistas de alta competencia, dijo que “van adaptando su corazón, se van agrandando las cavidades y engrosando las paredes, ese es el que se llama corazón de atleta”.

“Al hablar de arritmia y deportes, aseguran los especialistas que quienes tienen corazón de atleta, tienen mayor riesgo de padecer arritmias episódicas”, amplió, y aclaró que esto es “a nivel general”, porque no se conoce el diagnóstico del “Kun” Agüero.

Sobre las arritmias, explicó que “existen arritmias benignas, que no requieren ni siquiera tratamiento, y malignas, que pueden llevar hasta la muerte, lo que le pasó al futbolista danés que lo revivieron en la cancha”.

“La otra gran división de las arritmias es la de las supraventiculares, que son las que nacen en la parte alta del corazón y son menos peligrosas o dañinas, y las ventriculares, las que nacen en los ventrículos, que generalmente son más peligrosas. Pero hay peligro e ambas”, amplió.

Prevención

Respecto de la prevención, García Piazza dijo que “hay que pensar en dos grandes grupos de pacientes, los que tienen corazón sano y los que lo tienen con alguna enfermedad.

Los primeros siempre tienen señales que aparecen con cualquier examen, el problema es en los aparentemente sanos, que son a quienes hay que chequear con mayor énfasis la presencia de arritmias. Hay estudios sencillos y no muy costosos, como la ergometría, el holter, un examen físico previo, estar atentos a los síntomas, peros se puede prevenir, en tanto y en cuanto la detección sea a tiempo”.

“Hoy incluso hay servicios que colocan un chip bajo la piel y se hace un holter de 30 días, es justamente para los pacientes a los que no se les detecta fácilmente una arritmia, y ha tenido algún episodio, un mareo, se ha desmayado una vez, tuvo palpitaciones, a los que se los revisa y no se les encuentra nada, y se debe hacer una investigación más profunda”, amplió el profesional. l