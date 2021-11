Se aproxima fin de año: cómo se enfrentan los niños y adolescentes al final de los ciclos

13/11/2021 - 22:47 Santiago

Mientras los niños del 7º grado se preparan para pegar el salto desde el Nivel Primario al Secundario, los de 5º año viven sus últimos días con gran intensidad, antes de iniciar un camino más complejo: el de la formación profesional, o bien el laboral.

Esta etapa generó una gran ansiedad, especialmente en estos estudiantes que, "presionados" por los exámenes, la fiesta de egreso, el viaje con los compañeros y el futuro que les espera comenzaron a manifestar ciertos cambios en sus actitudes, por lo que resulta fundamental el acompañamiento de los adultos.

La Lic. Rosario Sanguedolce, psicóloga infantil explicó los altibajos del proceso por el que transitan los chicos en cada "cierre de ciclo", independientemente del ámbito.

"Es importante plantear que cuando se empiezan a cerrar ciclos en la vida, tanto el niño que está por empezar la secundaria, como el adolescente que está por ingresar al ámbito universitario o laboral, según la situación, tiene que atravesar por ciertos duelos, ciertas incomodidades y ansiedades. Esto reflejará la importancia de tomar decisiones y ver qué se quiere hacer, qué es lo que gusta, en dónde se sienten más cómodos, y la familia siempre será un eslabón importante en esta situación", consideró la especialista.

Y en ese sentido ahondó: "Los niños que están cumpliendo 12 o 13 años, deben empezar a elegir las orientaciones dentro de la escuela, que también implica empezar a preguntarse qué es lo que más gusta, con qué materia se sienten más cómodos. Y aquí es necesario y fundamental el acompañamiento de los padres, el apoyo de todos los adultos de alrededor, llámese docentes, hermanos y familia en general. Este proceso de decisión es también un proceso de duelo, porque empiezan a dejar una etapa, y comienza a aparecer otra etapa".

Sobre las sensaciones que atravesarán a los niños y jóvenes, Sanguedolce sostuvo que "en este proceso de reacomodación, puede haber situación de angustia, ansiedad, oposicionismo, de no querer rendir materias. Puede aparecer miedo y nervios", y por ello consideró dejar de lado las presiones por parte de los adultos.

"No hay que rotularlos como "adolescentes o niños que no hacen caso". La rotulación es algo que daña a la subjetividad tanto del niño como del adolescente, porque le estamos sacando su propia historia; no estamos teniendo en cuenta qué es lo que tiene ese niño o adolescente para decir. Entonces, antes de empezar a rotular por ciertos cambios que van a empezar a aparecer en el comportamiento, es importante como padres y docentes, acompañarlos en este proceso de elección", aconsejó la especialista.

En ese sentido indicó que la mejor manera de acompañar es mostrando interés por sus decisiones y guiándolo en sus elecciones.

"A los niños y adolescentes en esta etapa se los puede acompañar haciéndoles pregunta de cómo se ven en el futuro, qué es lo que les gusta, cómo les gustaría estar. Hay que ver qué tienen ganas de seguir haciendo después de egresarse, con qué tipo de actividades dice sentirse más a gusto, sin ponerles presión. Hay que ver qué traen consigo cada joven. Hay que apelar al deseo de ellos, y no imponerle cosas. Es importante pensar que muchas veces los adolescentes eligen sus carreras porque hay mandatos familiares que cumplir, y esto acarrea problemas a futuro", indicó.

El acompañamiento de los adultos es muy valioso

El acompañamiento debe ser siempre genuino, e ideal es ofrecerles información sobre cada carrera o elección que los adolescentes tengan en mente.

"Que los padres les informen a sus hijos de qué se trata cada orientación o carrera elegida, cómo se verán en el futuro, qué materias van a ver, en el caso de los adolescentes, cuál sería su orientación profesional", consideró.

Finalmente aclaró que "se trata de una elección que se irá haciendo mientras uno se sienta a gusto y que en la vida pueden pasar cosas que nos hagan cambiar de elección, y es algo que no está mal. El punto es apelar al deseo y a lo que tanto al niño como al adolescente lo haga sentir tranquilo y saludable, y correrse de mandatos familiares".