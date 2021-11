Padre Jorge Ramírez: “No dejes pasar el tiempo porque nunca sabes cuándo llega el fin”

14/11/2021 - 08:12 Santiago

Como cada domingo, el padre Jorge Ramírez compartió con EL LIBERAL su reflexión sobre el Evangelio de hoy, San Marcos 13, del 24 al 32, que habla de un mensaje muy especial: "el discurso del final de los tiempos".

"El Evangelio de hoy habla de un momento clave, que sería el final de los tiempos... cuando los astros se conmueven, el cielo, el sol y la luna caen", indicó el sacerdote de la parroquia San José.

En ese sentido, agregó que "Muchas veces en la vida, sentimos que la vida se nos cae encima. Ya sea por algo laboral, familiar... sentimos que esto es una catástrofe. Es ahí cuando debemos recordar que no debemos dejar pasar el tiempo, porque no sabemos cuándo llega ese fin del que hablamos".

"No hay que tener miedo. Estamos unidos a Jesús, por eso el cielo y la tierra pasan, pero nosotros no, porque estamos unidos a Jesús y a su palabra. Siempre deben estar preparados para vivir el hoy intensamente. No se den estar. No dejes nada para mañana. Aprovecha tu día", sentenció.