Realizan mamografías gratuitas para prevenir el cáncer de mama

15/11/2021 - 22:27 Santiago

En el marco del Mes de la Concientización sobre la Prevención del Cáncer del Mama, que se conmemoró en octubre, el Ministerio de Salud de la Provincia, continúa con la realización de mamografías gratuitas, en los barrios de la "Madre de Ciudades", y también en algunos de La Banda.

La Unidad Sanitaria Móvil recorre los distintos centros asistenciales, por lo que piden sacar turno con anticipación en la UPA más cercana al domicilio.

Mañana, las mamografías se realizarán en la UPA Nº7 del barrio Borges, que se encuentra sobre Calle 109 Nº2666.

El miércoles 24 estarán en Posta Sanitaria del Zanjón; mientras que el lunes 29, recibirán asistencia las mujeres de la UPA Nº22 Peruchillo (Pasaje 421 Nº1152, de la ciudad de La Banda).

En todos los casos, la asistencia es de 8 a 12 y de 14 a 18.

Una mamografía es un tipo especial de radiografía de las mamas. Puede ser usado para detectar el cáncer de seno en mujeres que no presentan indicios o síntomas de la enfermedad. También puede ser usada si tiene un bulto u otro signo de cáncer de seno.

Una mamografía de detección es un tipo de mamograma que la examina cuando no hay síntomas. Puede ayudar a reducir el número de fallecimientos debido a este cáncer en las mujeres de 40 a 70 años. Pero también pueden existir inconvenientes. Las mamografías pueden encontrar algo que no sea cáncer. Esto puede resultar en más exámenes que pueden causarle ansiedad. Otras veces, las mamografías pueden no detectar cáncer cuando en realidad sí hay.