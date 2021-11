Recuerdan el 31º aniversario de la Convención de los Derechos del Niño

19/11/2021 - 21:52 Santiago

Hoy se conmemora el 31º aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por Naciones Unidas en 1989 y ratificada por el Gobierno Argentino, en 1990.

Esta convención tiene como horizonte un nuevo paradigma en lo que tiene que ver con el tratamiento del niño, niña y adolescente.

"A partir de la Convención se habla de derechos y no exclusivamente de protección de personas. Esto significa en concreto, que el estado tiene la responsabilidad de garantizar la satisfacción de los derechos de niños y adolescentes en todos los ámbitos de la vida de ellos, ya sea en de salud, educativo, familiar, recreativos y una serie de derechos más, en los que el Estado se esgrime como principal garante de estos objetivos. Hubo un cambio de paradigma fundamental a raíz de esto, en todo el tratamiento judicial, ya que ya no se deberían judicializar más los problemas que aquejan a la niñez, sino que más bien se tiene que tratar y abordar de otros lugares. Por eso es que a partir de la Convención, al niño se lo judicializa como sujeto de derecho y no tanto como objeto de protección", explicó al padre Mario Ramón Tenti, sobre la fecha que se conmemora hoy.

Abordaje

Justamente después, en el marco de este nuevo horizonte y corriente en el tratamiento de la niñez y adolescencia, en Santiago del Estero surgió la Asociación Civil "Niños por un Mundo Mejor", creada en 1999, y recibió su personería jurídica en el 2000, por lo que hoy tienen 21 años de vida institucional.

"Nosotros hemos sido los pioneros en el tratamiento de los derechos de los niños en la provincia, sensibilizando y capacitando a agentes preventores y promotores de derecho, hemos tenido la primera oficina de derechos de la provincia, luego creamos junto al municipio, la Oficina del Niños y el Adolescente de la cual tuve la gracia de ser el primer director. Además hemos participado en la creación de la Ley de Niñez provincial, por lo que podemos decir que "Niños por un Mundo Mejor" trabaja activamente en todo lo que tiene que ver con los derechos de la niñez. Han sido públicos nuestros debates respecto del Derecho a la Identidad, y hemos luchado con la adopción ilegal y el tráfico de niños en la provincia", recordó Tenti sobre la los trabajos realizados por la asociación.

Vale indicar que, además, se cuenta con centros de atención integral para niños, en los que son prioridad sus derechos.

Cómo es el trabajo en la provincia

En Santiago del Estero, la Asociación Civil "Niños por un Mundo Mejor" trabaja en el área educativa con la Escuela Juan Pablo II, con la juventud en la capacitación laboral, sostiene su centro para niños, además de un centro de salud.

"Nuestra asociación está abocada a la educación, la formación integral y con la capacitación laboral de jóvenes, con la intención de garantizar a ellos el acceso al mundo del trabajo", sostuvo el padre "Monchi" Tenti.

Finalmente sentenció: "Creo que para Santiago es importante recordar esta fecha del aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. Todavía a nivel país nos falta satisfacer derechos. A nivel nacional se tiene que trabajar fuertemente, por ejemplo, en el derecho a la inclusión educativa, porque hay miles de chicos que han dejado la escuela, que no asisten a la educación formal, o que asisten pero tienen un gran déficit de aprendizaje".