“Un plan con estrategias reales para revertir esta realidad que nos golpea día a día”

20/11/2021 - 10:08 Santiago

Con motivo de recordarse mañana el Día Mundial de las Víctimas del Tránsito, la referente de la Asociación Civil Martín Gramajo, Graciela Ledesma, lamentó que desde hace mucho tiempo no se desplieguen acciones tendientes a revertir las graves estadísticas de personas que pierden la vida en siniestros viales.

Consideró que "la solución es un plan con estrategias reales, con organización de operativos, sanciones y educación. Que involucren a los centros vecinales y los clubes deportivos más allá de la escuela", consideró, al tiempo que apuntó que "no hay una escuela de conducción, se enseñan unos a otros en la familia y no se internalizan leyes, responsabilidades, el marco legal de la conducción de un vehículo, que es como manejar un arma".

"Mientras no exista un plan de ejecución, control, auditoría, educación y la participación de la ciudadanía, va a ser difícil revertir esta realidad que nos golpea día a día", consideró.

Graciela, que perdió un hijo en un accidente de tránsito, y desde entonces se convirtió en una referente de la prevención, dijo que los familiares de víctimas han "transformado el dolor en servicio", pero lamentó que, "parándonos en un lugar neutral, vemos que no sirve de nada".

"En plena pandemia no han cesado los siniestros viales, y ahora, no sabemos qué nos espera hasta diciembre, cuántas mesas van a tener un lugar vacío en estas fiestas; cuántos lugares vacíos en las casas, cuántos sueños y proyectos sin cumplir, y a nadie le interesa", amplió.

Educación

Viviam Perrone, representante de Madres del Dolor a nivel nacional, reafirmó el concepto de Graciela Ledesma, y sostuvo que "no hay controles, no hay legislación adecuada, no hay aplicación de la existente, no hay sanciones, no hay campañas, no hay educación vial en todo el país".

"Acá estamos, no somos invisibles, nuestros hijos ya no están, pero nosotros somos sus voces", apuntó la dirigente nacional.

Los siniestros viales son la principal causa de muerte en personas menores de 35 años, por lo que el director de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, consideró fundamental "que se empiece a hablar más de la seguridad vial".

Jóvenes que quedan con secuelas físicas pierden su futuro



"Es increíble la cantidad de jóvenes mutilados, con un futuro perdido, que no van a poder ser deportistas, no van a poder realizar un trabajo, y eso nadie lo ve, y cuando nadie ve el problema, las soluciones, que son posibles, nunca llegan", lamentó Graciela, para visibilizar a todos aquellos que no mueren en los accidentes de tránsito, y no están en ninguna estadística.

En este sentido, desde el Servicio de Traumatología del Hospital Regional, reafirmaron que "siempre se habla de las personas que mueren en un accidente, y nunca de quienes quedan con secuelas que los postran para el resto de sus vidas".

En este sentido, mencionaron a las amputaciones de miembros inferiores, las lesiones en la columna y el cráneo, como las lesiones más frecuentes en accidentes.

Esperan tratamiento de la Ley Alcohol Cero al volante

En abril, la ANSV presentó al Congreso el proyecto de Ley de Alcohol Cero, que elaboró junto a asociaciones de víctimas del comité consultivo, el Ministerio de Salud y la Sedronar.

Se propone que "ninguna persona pueda conducir cualquier tipo de vehículo con motor dentro del territorio nacional con una concentración de alcohol en sangre superior a cero".

Según las estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), en los distritos donde la tolerancia de alcohol al volante es cero "en los controles los resultados son mejores".

La Ley de Tránsito 24.449 establece, para cualquier tipo de vehículos, una tolerancia de hasta 500 miligramos (0,5) de alcohol por litro de sangre; para motocicletas o ciclomotores, hasta 200 miligramos (0,2).

Organizaciones de seguridad vial exigen ahora medidas concretas para evitar que se disparen las estadísticas

Las restricciones a la circulación derivadas de la pandemia de coronavirus generaron un descenso importante de muertes por siniestros viales al punto que en el primer semestre de 2021 se registró la cifra más baja desde 2008 pero organizaciones que luchan por la seguridad vial exigen ahora medidas concretas para evitar que esta estadística vuelva a subir a los niveles de los últimos 25 años con 20 decesos, en promedio, por día.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) precisó que entre enero y junio pasado, período en el que ya había pocas restricciones y la circulación era similar a la de 2019, murieron 1.675 personas como consecuencia de siniestros viales.

Esta cifra fue la más baja de los últimos trece años, sin contar el 2020 en el que la circulación estuvo varios meses restringida sólo al personal esencial y por lo tanto la cantidad de vehículos en las autopistas, rutas y calles era muy escasa.

En un nuevo informe, actualizado hasta el 30 de septiembre, la cantidad de personas que murieron por siniestros viales trepó a 2.678 y la provincia de Buenos Aires fue la jurisdicción con más muertes (579), seguida por Santa Fe (278).

Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima que cerca de 1,3 millones de personas mueren anualmente.

Estas cifras la posicionan como una epidemia mundial, aunque el problema de la inseguridad vial no siempre suele ser abordado como un problema de salud pública por los Estados, según expresan las distintas organizaciones que trabajan en la temática y exigen que se tomen medidas para contrarrestarlas.

Luchemos por la Vida difundió un informe en el que aseguró que en Argentina en los últimos 25 años murieron 184.612 personas, lo que equivale a un promedio de 20 por día.

“No es solo un número. Tienen rostros, historias y familias”, señaló la organización en un documento junto a un video con imágenes de víctimas, divulgado por el Día Mundial de las Víctimas Viales que se conmemora cada tercer domingo de noviembre, jornada que instituyó en 2005 la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La organización argentina indicó en su documento que “también hay otras víctimas, sus seres queridos, que deben reconstruirse interiormente para seguir adelante”.