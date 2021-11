"La tercera dosis refuerza la inmunidad del organismo"

24/11/2021 - 01:34 Santiago

El subsecretario de Salud de la provincia, Dr. César Monti, se refirió a la aplicación de la tercera dosis de vacuna contra el coronavirus a mayores de 70 años, proceso que se inició ayer y continuará hoy informando que esta tercera aplicación "refuerza la inmunidad en el organismo" ante una posible tercera ola y la aparición de nuevas cepas del virus.

"Hemos tenido al comienzo cierta reticencia, pero desde que se abrieron los vacunatorios comenzamos a ver cómo rápidamente hubo adhesión. Tenemos la posibilidad de tener un esquema de vacunación gratuito y creo que la aplicación ha ido aumentando, al ver la nueva realidad", dijo.

Agregó: "Lo que vimos es que al no darse la tercera dosis el organismo cae en su inmunidad aproximadamente 6 meses después de la última vacuna. Es importante reforzar con esta tercera dosis".

"Vivimos en un país polémico. Se han utilizado las vacunas como campaña electoral, diciendo que no iban a llegar, que no comprábamos a quien debíamos y demás. Hoy estamos donando vacunas, pero de eso nadie habla. No deberíamos dar información equivocada, sino ser más precisos", apuntó.

"Si vimos que durante prácticamente un año las vacunas aplicadas nos dieron respiro en la internación de graves, no veo cómo alguien con sentido común pueda pedir que no se coloquen la tercera dosis", indicó el funcionario del área de Salud.

"Darnos una tercera dosis es reforzar la inmunidad ante el advenimiento de una nueva cepa", consideró el subsecretario Monti.