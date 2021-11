Aseguran que exponerse en camas solares con fines cosméticos es una práctica no saludable

24/11/2021 - 23:08 Santiago

Con la proximidad de las vacaciones de verano, son muchas las personas (de todas las edades) que comienzan a buscar el bronceado ideal, y para ello se exponen a los rayos UV (RUV) de las camas solares, lo cual es considerado por los especialistas como una "práctica no saludable".

Recientemente, una joven viralizó un video a través de Twitter en el que muestra las quemaduras que sufrió luego de exponerse a los RUV, en un centro de estética que no contaba con profesionales idóneos. Este hecho reavivó la discusión sobre la conveniencia o no del uso de las camas solares.

EL LIBERAL consultó a las dermatólogas santiagueñas, doctoras Aldana Scaglione y Soledad Camuso, quienes aseguraron que "la exposición voluntaria a RUV artificiales con fines cosméticos es una práctica no saludable y por ende indeseable para la salud pública", basándose en el consenso nacional de camas solares de la Sociedad Argentina de Dermatología.

Falencias

"Se ha observado en la práctica diaria del uso de camas solares que no respeta una edad mínima para realizar exposiciones (18 años), donde no se interroga sobre fototipos de piel y o fotosensibilizantes, no se limita el número de sesiones mensuales ni totales, no hay mensajes sobre los peligros potenciales del bronceado artificial, no se protegen en forma sistemática y eficaz los genitales, no se realiza una limpieza de las superficies en forma adecuada, no se controla la irradiancia de los tubos UV regularmente, y no se entrena al personal involucrado en forma correcta", fundamentaron las profesionales.

Promociones

Criticaron que "la industria de las camas solares basa su promoción en la 'cultura' del bronceado, con énfasis en los jóvenes (mujeres principalmente), en las limitaciones geográficas o estacionales para exponerse al sol, las limitaciones de tiempo propias del mundo actual para un sano esparcimiento, la 'seguridad' de los RUV artificiales y sus efectos benéficos sobre diferentes aspectos de la salud".

Las doctoras Scaglione y Camuso aseguraron que la exposición a camas solares antes de los 35 años, aumenta el riesgo a lo largo de la vida para melanoma en un 75%.