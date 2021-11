Por un festejo digno de personas con autismo, lanzan la campaña “Más luces, menos ruidos”

25/11/2021 - 22:57 Santiago

Llega diciembre y los festejos de muchos suelen convertirse en pesadillas de otros. Por ello, como todos los años en esta época Santiago Azul TEA, Fundación Khalil y VAY (Venzamos al autismo ya) realizaron el lanzamiento de la campaña "Más luces, menos ruidos" para pedir que "las fiestas sean para todos".

Las personas con autismo padecen cada estruendo de pirotecnia que se lanza para festejar, sobre todo durante esta época, por lo que una vez más pretenden llegar con un claro mensaje a la comunidad.

"Apoyemos a las personas con sensibilidad auditiva y sus familias, a las personas con Autismo y otras discapacidades, a las personas mayores, a los bebés, a las personas internadas. Todos ellos sufren con los estruendos. Por eso pedimos que no los uses", expresan desde las instituciones organizadoras de esta propuesta que pretende el uso exclusivo de fuegos artificiales sin explosivos, de globos ignífugos y espumas artificiales.

Convocatoria

"Nuestra idea es que cada vez más gente se una a nuestra campaña. Estamos trabajando con las mamás del interior de la provincia, porque es allí en donde aún falta afianzar nuestro pedido, ya que aún no hay compromiso social en beneficio de las personas con autismo. Necesitamos que la gente entienda el daño que provocan en ellos y en la familia, con los estruendos. Celebramos que en Capital y La Banda se notan los pasos que se dan en este tema", expresó Patricia Zírpolo, titular de Santiago Azul TEA.

Y agregó: "Queremos unas fiestas en paz, que todos podamos estar sentados en la mesa, que podamos salir a ver los fuegos de artificio sin sobresaltos. Hay familias que optaron por jugar con las nieves en aerosol, con globos, con linternas, buscando la manera de esquivar la pirotecnia sonora, y la pasaron genial. Queremos que esto se haga una costumbre. Pedimos por nuestros hijos con autismo".

Invitan a colocar banderas blancas

Como parte de la iniciativa, este año se suma nuevamente el pedido de la utilización de las banderas blancas en el frente de las casas y comercios. Este símbolo representará la adhesión a la campaña lanzada por los "festejos en paz".

Invitan a toda la sociedad a unirse a esta propuesta que sólo pretende resguardar a las personas con autismo, a quienes tengan discapacidad auditiva, y todos aquellos que padecen los estruendos.

"Proponemos que pongan una bandera blanca en la puerta y/o ventana de los hogares, negocios, edificios, consultorios, reparticiones, a modo de identificarse así se suman a la campaña. Elegimos el blanco porque simboliza la paz. Necesitamos celebraciones en paz, y por eso le decimos No a la pirotecnia sonora, e invitamos a utilizar más luces", convocaron.

“No nos hagamos daños entre nosotros”

Patricia Zírpolo, referente de Santiago Azul TEA, aclaró además que la propuesta de "Más luces, menos ruido" no pretende avanzar en contra de quienes comercializan pirotecnia.

"La intención no es prohibir nada", remarcó.

"Que quede claro que no vamos en contra del que vende pirotecnia, porque hay muchísimos productos que no son de estruendo y que se pueden comercializar. Estamos en contra de las bombas, que tanto daño provocan en nuestras personas con autismo y también en otros. No queremos arruinarles su negocio, queremos que la gente tome conciencia y no nos hagamos daño entre nosotros", sentenció sobre la finalidad de la campaña que fue lanzada recientemente a través de las redes sociales.