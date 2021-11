Daniel Rosas: “No es una generalidad que los remiseros se nieguen a llevar personas con discapacidad”

30/11/2021 - 00:04 Santiago

El secretario general de la delegación local de la Federación Nacional de Peones de Taxis, Daniel Rosas, salió al cruce de las quejas de vecinos por no haber sido levantados por remises al estar con una persona con discapacidad, y aseguró que "pudo haberse dado un caso aislado, lo que no significa que todos los remiseros hagan este tipo de discriminación".

El dirigente aseguró que "la mayoría" de los trabajadores del sector tiene en claro esta situación, y explicó que el sector mantiene las restricciones sanitarias impuestas en pandemia, lo que puede ocasionar incomodidades a las personas con alguna dificultad para movilizarse.

"Quiero dejar en claro y defender la reputación de los taxistas y remiseros, porque en el sector hay un claro concepto sobre el trato con personas que tienen alguna discapacidad, y por reglas generales, no se comete ningún tipo de discriminación. Como en todos los estamentos, pueden darse casos aislados, pero no se puede responsabilizar a todos los remiseros en un caso así", dijo Rosas.

Si bien aclaró que, no pone "en tela de juicio" la veracidad de la denuncia, le resulta "algo extraño" que varios remiseros hayan pasado sin levantarla y que haya pasado tanto tiempo esperando.

"Es muy probable también que hayan llamado por teléfono a la empresa del barrio y le hayan dicho que no cuentan con móviles aptos para llevar personas con discapacidad, pero en la calle, los choferes siempre se las ingenian para ubicar una silla de ruedas en el baúl y acomodar al pasajero", amplió.

Impedimento

Rosas también apuntó que en la actualidad, el servicio semipúblico de pasajeros al que representa, mantiene algunas de las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus, como es el no poder llevar pasajeros en el asiento de adelante.

"A muchas personas con alguna discapacidad les resulta más cómodo viajar en el asiento delantero, pero eso no está permitido por las restricciones sanitarias. Nosotros lamentamos que debamos seguir así cuando en los colectivos se levantaron todas las medidas. Eso a muchas personas no les cae bien, e incluso hubo compañeros que fueron sancionados", dijo.

“Yo veo en la calle que los compañeros cumplen”

Rosas dijo que, como premisa de parte de la comisión directiva del sindicato, “se respeta la posición de todos los afiliados, erróneas o no”, y acentuó que “en este caso, sin considerar una falacia la denuncia, yo veo en la calle que los compañeros cumplen con la prestación como debe ser”.

“Pueden darse casos aislados que de ninguna manera involucran a todos los conductores de taxis, al contrario, somos el único sector que está cumpliendo con el protocolo primario de la pandemia, que no ha sido modificado en nada. Ocurre, que una persona con una discapacidad importante o no, quiere sentarse en el asiento delantero y está prohibido. Son cuestiones que muchas veces el pasajero no las entiende y se molesta, y hubo compañeros que tuvieron esa deferencia, y han sido sancionados”, enfatizó el dirigente taxista.

Comentó que otra incomodidad que sufren hoy de modo especial las personas mayores, es que “quieren levantar el vidrio y piden que se les prenda el acondicionador de aire, lo que también originó sanciones a los choferes”.

No existen en el medio unidades especiales

Respecto de la posibilidad de que se pueda contar en Santiago con unidades especiales para el traslado de personas con discapacidades, Daniel Rosas dijo que sería lo ideal, pero hizo reparos en cuando al costo de los sistemas.

"En una oportunidad, se pidió aquí que se incorporen unidades especiales para llevar personas en silla de ruedas, pero la medida no prosperó. Ocurre que el equipamiento de estas unidades, que deben ser del tipo utilitario, es muy caro. Hemos solicitado a las autoridades que se contemple la posibilidad de otorgar algún beneficio a quienes deseaban contar con una unidad para brindar este servicio, pero no tuvimos respuesta", acentuó finalmente el dirigente sindical de los taxistas.