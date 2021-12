La mitad de los menores de 6 años padecen alteraciones en la alimentación por la pandemia

04/12/2021 - 22:35 Santiago

La mitad de los niños menores de 6 años en la Argentina sufren alteraciones en el sueño y en sus conductas de alimentación, desde que comenzó la pandemia por coronavirus, según un informe presentado por Unicef que afirma, además, que uno de cada cuatro menores también manifiesta problemas de comunicación.

En detalle, el 50% de los niños y niñas de 0 a 6 años muestran "alteraciones con las comidas"; el 42% "alteraciones con el sueño" y el 24% "problemas de comunicación", estos datos son superiores a los que se relevaron en octubre de 2020 que ubicaba a los porcentajes en 43, 42 y 15%, respectivamente.

En diálogo con EL LIBERAL, la especialista en Nutrición, Lic. Raquel Carranza, explicó que el estado nutricional en los infantes es uno de los factores determinantes en el estado de salud y/o desarrollo de enfermedades, así como también en el normal crecimiento y desarrollo.

"En nuestro país conforme a las últimas estadísticas, la prevalencia de sobrepeso y obesidad continúa en incremento y esto es preocupante en la actualidad, debido a la asociación de esta situación en el desarrollo de patologías no transmisibles como esteatosis hepáticas, resistencia a la insulina, diabetes, dislipidemia, etc. Esta condición epidemiológica presente ya desde años atrás, fue agravada en la pandemia, asociada a múltiples factores como sedentarismo, desorden alimentario, desestructuración de horarios, etc.".

Sin embargo se mostró optimista al considerar que "todos estos factores son modificables con la incorporación de correctivos, en los que la educación alimentaria y nutricional juega un papel trascendental. Se expresa dicha situación en el marco de la experiencia personal en el tratamiento de niños, en donde se visualiza claramente que cuando un niño adquiere conocimientos y/o herramientas adecuadas para realizar un consumo alimentario, es el mejor ordenador de su ingesta, independientemente del entorno en el que se encuentre".

En la Argentina el escenario nutricional de la infancia es preocupante, estudios estadísticos así lo indican. "Este paisaje en el estado nutricional de la infancia es muy preocupante y en la provincia no sería dispar", dijo Carranza.