En pandemia creció el número de padres que perdieron a sus hijos y buscaron contención

10/12/2021 - 00:46 Santiago

La pandemia por coronavirus que aún mantiene en vilo a toda la humanidad, ha dejado a muchas personas con el tremendo dolor de haber pedido a un ser querido, que se vio potenciado por las especiales condiciones en las que se dieron los decesos y la frustrada tradición de la despedida.

Esta triste realidad se ha notado también en los grupos de autoayuda, hacia donde los familiares de las víctimas fatales mudaron su esperanza de alivianar la pena.

En nuestra ciudad, fue el caso del Grupo Renacer, al que llegaron durante este tiempo numerosos padres que perdieron a sus hijos por el Covid-19.

"En esta época ha crecido el número de padres que han llegado a buscar una ayuda, contención y aclarar su visión sobre cómo sobrellevar este dolor. No decimos superarlo, porque la pérdida de un hijo es algo que no se supera jamás, sino poder transformar ese dolor para seguir adelante", indicaron desde la institución de autoayuda.

Dolorosas condiciones

Admitieron que la situación de estos padres empeoró por las condiciones en las que se dieron las pérdidas, porque no se pudieron despedir de la manera tradicional, "lo cual les genera muchos interrogantes sin respuestas".

"Estas pérdidas durante la pandemia, además del tremendo dolor que significa perder a un hijo, les ha dejado a los padres muchos interrogantes. Porque no pudieron ver a sus hijos, no los pudieron acompañar en sus últimos momentos de su vida y tampoco despedirlos como se hubiese querido. No han podido velarlos ni sepultarlos como es lo tradicional, y eso les ha dejado un vacío tremendo; no han cerrado un proceso, y les cuesta seguir", relataron.

Comentaron que, dentro de esta terrible realidad por la que atraviesan, "es positivo que se hayan animado a buscar ayuda para salir", porque ese es el primer paso para iniciar "este proceso de transformación constante" que propone el grupo Renacer.

"La situación de quienes hemos perdido a un hijo es dura y una transformación permanente es aliviar nuestro dolor (que no se supera nunca) ayudando en su dolor a otras personas y así reinventarnos día a día. En el grupo quienes llegan encuentran comprensión porque todos pasamos por lo mismo, y la contención que podemos dar con el tiempo transcurrido. Por eso es que nos aferramos mucho a Renacer, y nos hace bien", ampliaron.

En este sentido, explicaron que "mucha gente no se acerca porque piensa que nos juntamos a llorar y no es así. Contamos nuestras experiencias para tratar de dejar algo positivo al resto, y al compartir lo que nos duele, encontremos todos contención y transformemos el dolor en servicio".

"Cada uno de nosotros tiene una experiencia particular, y no todos procesamos de la misma manera el dolor que conlleva la pérdida de un hijo. En el grupo hay gente que está desde su creación y otros que son relativamente nuevos, y lejos de juntarnos a llorar, nos reunimos para compartir el dolor y ayudarnos para salir adelante", reseñaron.

Las reuniones se realizan ahora en dos sedes

Con el propósito de mantener el distanciamiento que imponen las medidas sanitarias, el Grupo Renacer realiza ahora sus reuniones mensuales en dos espacios diferentes.

En los salones de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús ubicada en la avenida Colón 161 de nuestra ciudad, se realizan las reuniones todos los segundos y cuartos miércoles de cada mes, a partir de las 19.

En dependencias del la parroquia Santo Cristo, ubicada en la avenida Central Nº 99 del barrio Libertad, las reuniones tienen lugar todos los segundos y cuartos jueves del mes, también desde las 19.

Los interesados en solicitar mayor información pueden dirigirse por WhatsApp al 3854034079 ó 3854414627.