“La peor catástrofe sería pensar que perdimos un año y queramos volver a hacer la vida de antes de la pandemia”

“Los niños en pandemia” es un tema que presenta muchas aristas, dignas de análisis. El encierro, la falta de experiencias con el otro, el uso de la tecnología como escape del temor que generó el aislamiento, y las secuelas (pocas veces dichas, pero claramente expresadas) de las muertes cercanas, han calado hondo en la comunidad infantil. Niños introvertidos, niños con dificultad para la sociabilización, niños con profundas marcas en el corazón, son sólo algunas de las características que engloban a la niñez de hoy, y por lo cual se hizo más necesario que nunca, el acompañamiento de los adultos.

El Lic. Esteban Levin, psicólogo, analista, psicomotricista y profesor de Educación Física, en diálogo exclusivo con EL LIBERAL, analizó la niñez de la actualidad, y consideró que la pandemia generó estragos en los más pequeños, pero no deja de ser una experiencia para el aprendizaje.

“Una de las cosas que más nos ha llamado la atención es que los niños comenzaron a encerrarse del afuera; comenzaron a aislarse ellos sin relacionarse con otros. Se han quedado en la casa, por lo que la experiencia comenzó a empobrecerse. Entonces, cuando comenzamos a abrir la experiencia, que es la etapa en la que estamos ahora, cuesta más porque les da inseguridad, porque el amigo con el que se relacionaban antes de la pandemia ahora puede ser causante de una enfermedad. Entonces esto ha generado un retroceso en el sentido de aislarse en su propio contexto, porque el otro empezó a ser amenazante. Esto hizo que la experiencia con los otros se empobreciera, y con ella se empobreciera la experiencia con el interior de cada uno. La experiencia que el niño pueda hacer, al no retroalimentarse con otros, empezó a ser menos plural, más opaca, comenzó a elegir quedarse con las pantallas, a hablar menos… a aislarse, en definitiva. Entonces, abrirse ahora tampoco es tan sencillo”, comenzó el especialista sobre las secuelas del aislamiento de la niñez.

Por todo ello, Levin consideró la necesidad de “aprender de lo negativo”, de quedarse con lo positivo de la experiencia única de la vida en pandemia, y se lamentó por quienes desean volver a vivir como antes de que el aislamiento haya obligado a un cambio de vida mundial.

“La consigna es que no volvamos a encerrarnos. Este es un planteo interesante y complejo. La pandemia nos ha enseñado muchas cosas, como por ejemplo a revincularnos en la familia, a abrir las escuelas porque los papás tenían que participar en las clases virtuales, a abrir los consultorios porque asistíamos mediante videollamadas. Y de pronto, se reabrieron las escuelas, están todos vacunados y muchos desean volver a lo anterior, porque “todo lo que pasó fue un desastre”. Esto sería la peor catástrofe. Sería una catástrofe pensar que perdimos un año y queramos volver a hacer la vida que llevábamos antes de la pandemia. En este tiempo hemos aprendido. No busquemos volver a ese tiempo en lo que los padre iban una

sola vez al año a la escuela, a cuando los papás se movían por un lado y los chicos por otro, a cuando no se compartía con la familia porque las obligaciones no lo permitían. Esa sería la peor catástrofe. Aprovechemos esto para darnos cuenta de qué estábamos haciendo bien y que no”, analizó el especialista.

Y agregó: “Vamos a quedarnos con esa experiencia en la que los papás retomaron el juego con sus hijos, se involucraron más en la escuela, resurgió la solidaridad con el vecino o con aquel que necesitó de nosotros. No vaya a ser que ahora nos olvidemos totalmente de este aprendizaje. Sería grave no haber aprendido nada de esta situación extrema, compleja, con muestres y enfermedades en el medio”.









“Indudablemente los más afectados

del aislamiento fueron los niños”





Según consideró Levin, son los niños lo que más padecieron la pandemia, situación que generó un antes y un después en el mundo infantil.

“Indudablemente los más afectados fueron los niños. No tengo ninguna duda de eso y por eso planteo la rebelión de ellos. La rebelión como salida, como la posibilidad de mezclarse con otros, de descubrir cosas nuevas, porque la pandemia vino a encerrar. Lo grave es que los chicos no hablan de esto. Actúan. Los chicos no avisan que están angustiados por no ver a los abuelos, por no ver a sus amigos. Los chicos se manifiestan poniéndose hiperquinéticos, se encierran, se aburre, se estresan, pasan muchas horas frente a la pantalla. Esto genera un temor que anda dando vueltas, que es la angustia más importante en el campo de la infancia: el temor a quedarse solos”, explicó el especialista y ahondó: “La soledad los ha atravesado. Sin embargo ningún niño dice que le preocupa la soledad. Es el rol de los adultos estar, acompañar, darse cuenta. Los niños están muy atrasados pero no intelectualmente, sino afectivamente, porque cuando un chico está bien, se van. Quieren ir a la escuela, al campamento, a juntarse con amigos. Y ahora no. Prefieren estar en casa, con las pantallas, solos. Tienen temor”. Y sentenció: “De la pandemia, los más afectados fueron los niños. Se vieron afectados afectivamente. Las experiencias se vieron tremendamente modificadas, y la experiencia social para los chicos es central. Entonces fue totalmente deteriorada, por todo ello trastornada”.

LOS NIÑOS Y LAS PANTALLAS

Las imágenes no lloran, no sienten. Los niños necesitan el contacto personal

El uso de las pantallas durante la pandemia no fue la mejor elección. Papás que para poder cumplir con sus obligaciones encontraron un aliado en los juegos cibernéticos, y niños que abusaron de su uso para matar el aburrimiento, generó hasta cierta “adicción” que será difícil de revertir.

“En pandemia cada uno tenía su pantalla, además de la pantalla del televisor, lo cual generó un gran apego de los chicos hacia lo que mostraban los celulares, hacia las imágenes. Pero las imágenes no lloran, no sienten. Entonces, ahora, cómo recuperamos esa sensibilidad infantil por el otro, por las cosas. Dejamos de lado el afecto. Y por eso hay que poner límites, porque si no hay límites tendremos niños a los que les interesará mucho más las imágenes que un amigo. Les interesará estar más tiempo prendido a una pantalla que a un juguete. Y es preocupante”, lamentó el Lic. Esteban Levin. Y finalizó: “Todo tiene un límite. Los niños tienen que jugar, descubrir, dejarlos que se rebelen, se transformen. Toda transformación implica dejar la experiencia anterior y buscar otra”.

EN LA UIVERSIDAD CATÓLICA

El libro “Rebeldía de la Infancia” fue presentado en la provincia

El Lic. Esteban Levin presentó su libro “Rebeldía de la Infancia”, en el salón auditorio de la Ucse. Ante un imponente marco de público, el especialista disertó además sobre su experiencia en el contacto con los niños durante la pandemia, y lo que el aislamiento provocó en ellos.

Participaron de presentación del libro la Lic. Estela Madías de Barrio, psicóloga, psicoanalista y docente de la Ucse; Patricia Martínez, licenciada en Psicomotricidad y docente de la Ucse; Lic. Candela Chávez, miembro del Equipo INFAN y de Fórum Infancias Santiago; y la Lic. Judith Bitar, directora de la carrera Licenciatura en Psicopedagogía de la Ucse.

“Este libro cuenta como el niño se revela frente a lo que implica el aislamiento. Este libro cuenta la salida de nuestro consultorio a partir de la pandemia, porque nos obligó a poder entrar a través de pantallas a una casa, a poder salir del consultorio y de las escuelas. Nosotros, por ejemplo, encontramos la manera de seguir en contacto con los niños en las plazas. Al no poder abrir los consultorios salimos al encuentro en el aire libre. Entendimos que “consultorio” no son las 4 paredes, sino la relación que tenemos con los chicos. Desde ese punto se toca la rebeldía de cada uno, de romper el molde, y animarse a salir de las estructuras”, argumentó el especialista.

“La rebeldía es la posibilidad de un niño de construir su experiencia infantil con todo lo nuevo que tiene para conocer, descubrir, poder asimilar y apropiarse. La rebeldía es la manera que tiene el niño de asumir y apropiarse de su propia herencia. No la herencia biológica, sino la cultural, y lo hace a través del juego como un lugar en el que puede ir apropiándose del lenguaje, de su cuerpo, de las imágenes, de las ficciones. Pero para hacerlo tiene que enfrentarse a todo el mundo, y lo hace a medida en la que se va encontrando con las cosas.

Es la manera que el niño tiene de construir su experiencia infantil. Y decimos que es una rebeldía porque no es algo que él ya tiene, sino que lo tiene que construir, o sea, inventar, asimilarlo, ensayar y a partir de ahí irá construyendo su sensibilidad”, describió el especialista sobre el concepto de la rebeldía en la infancia.

En ese sentido consideró “fundamental” el acompañamiento de los adultos, en la etapa de la “rebeldía”, lo cual guiará al niño a un resultado positivo.

“Es esencial el acompañamiento de los adultos, porque el niño no puede hacerlo solo. Un niño nunca debe estar solo. Es importante que el adulto le trasmita en esta etapa, su experiencia infantil, pero no para que sea igual que él, sino para que el niño pueda apropiarse de las cosa que representa”, consideró.

Y agregó: “Es fundamental el acompañamiento del adulto, porque un niño arma su infancia en relación con otros. Pero no es solo el acompañamiento adulto lo que se necesitan, sino también de sus pares. Qué sería de la infancia sin otros amiguitos con los cuales hacer cosas juntas, descubrir juntos. Y esto es justamente lo que la pandemia impidió: el contacto con el otro. Entonces el niño busca la forma de resistir, rebelándose de alguna manera para poder relacionarse de una manera constitutiva en el universo infantil”.

“Cuando un niño sufre o tiene miedo, no quiere comer, le cuesta dormir, muchas veces se cruza de cama. No para de moverse, está inquieto. En ocasiones se hace pis o caca, pero donde más se evidencia el sufrimiento es en la imposibilidad de hacer amigos”.