Asumieron las autoridades de la Universidad Nacional

13/12/2021 - 23:06 Santiago

En el paraninfo Fray Francisco de Victoria se realizó el acto de asunción de las nuevas autoridades de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, que ejercerán durante el período 2021– 2025.

El Ing. Héctor Rubén Paz juró ante el Consejo Superior como rector de la Unse. Tras asumir su cargo, tomó juramento a la Lic. Hilda Marcela Juárez como vicerrectora.

También juraron los nuevos consejeros superiores quedando constituido el Honorable Consejo Superior por Ing. José Luis Gulotta, Ing. Marta Consolación Iturre, Mag. ingeniero Alejandro Remigio Ferreiro, CPN Patricia Andrea Piña, Esp. Lic. Mariano Aníval Chávez, Dra. Ingeniera Lara Valeria Lescano, Ing. Pablo Emanuel Álvarez, Lic. Doris Adriana del Valle Visgarra, Dr. Ing. Carlos Ramón Juárez, señor Edgardo Omar Delgado, señorita Andrea Laurencia Cattán, señor Marcos Ezequiel Fiore, señor Facundo Marcelo Gerez, señor Oscar Lautaro Verón e Ing. Rocío Carreras.

Durante el acto estuvieron presentes y recibieron un reconocimiento los consejeros directivos que culminaron sus mandatos, ex autoridades, ex consejeros directivos, personal docente y no docente, alumnos, egresados y público en general.

Además asumieron las autoridades de la Facultad de Agronomía: consejeros directivos, decana Dra. Ing. Myriam Elizabeth Villarreal, y la vicedecana Dra. Ing. María Ochoa.

Luego, las autoridades de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías: consejeros directivos, decano Esp. Ing. Pedro Juvenal Basualdo, vicedecana Dra. María Fernanda Mellano.

En tanto que en la Facultad de Ciencias Forestales asumieron consejeros directivos, decano Dr. Ing. Juan Carlos Medina, y la vicedecana Dra. Amelia Nancy Giannuzzo.

Y las autoridades de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud: consejeros directivos, decano Lic. Hugo Marcelino Ledesma, y la vicedecana Lic. Sandra Elizabeth Moreira.