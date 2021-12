Cómo influye la intensidad emocional en la preparación para la Navidad que se viene

19/12/2021 - 22:58 Santiago

De cara a la próxima Navidad, en la que se viene nuevamente de momentos complicados desde lo sanitario, de encierros, suba y baja de contagios de Covid-19 y pérdidas de seres queridos y conocidos, se habla mucho de la intensidad emocional al momento de pasar esta fiesta, en la que se reúne la familia.

Y la intensidad emocional se da por lo que se haya atravesado durante el año o los últimos meses, según lo analiza la psicóloga, licenciada Emily Azar, porque en este momento es cuando "debemos ver los aspectos positivos y los que pueden ser considerados como negativos, ya que no va a ser lo mismo una Navidad que se atraviese en un duelo, que la que se atraviese con todos los seres queridos, sin que haya fallecido nadie de la familia".

"El tema es que en estas emociones negativas, como pueden ser la decepción, o la no cooperación, hay distintas maneras de tratar", explicó la profesional en dialogo con EL LIBERAL.

Sin presiones

Y planteó que "no hay que ponerse presiones, hay que respetar cómo se quiere pasar la Navidad, sin el aislamiento, y quizás es una oportunidad de tener encuentros navideños mucho más íntimos".

A nivel general, expuso que "la Navidad es una oportunidad, tanto para niños como para grandes".

"En el niño uno puede inculcar varias cosas, como la cooperación, la solidaridad, algo positivo, ver la ilusión, y a la vez eso lleva a que el adulto recuerde su situación de niño, y a veces se vuelve cómplice, en esto de las cartitas a Papá Noel", amplió.

Advirtió que "lo que hay que tener en cuenta es que los niños asocian a que si se portan bien, tienen regalos, lo que en la psicología se llama un refuerzo positivo, y que también, muchas veces lleva a la decepción cuando el regalo que piden, por cuestiones económicas o cualquier otra, no lo tienen, se sienten mal. Lo que uno tiene que ir viendo, es tratar de hacer moderado esto y como algo que lo pueden cumplir".

Símbolos

Desdicha

Sobre este punto, el médico psiquiatra, Dr. Gastón Noriega, plantea que representa una carga emotiva extra, la ausencia de seres queridos en la mesa de fin de año, lo cual suma melancolía porque cuando empiezan a faltar algunos miembros de la familia, la persona se siente triste.

"Que los familiares vayan falleciendo y que no estén presentes, es una cuestión natural, pero uno lo toma como si fuera el único desdichado por no tener a un miembro que antes ha pasado con nosotros las fiestas", plantea el profesional.

Además, añadió: "Algunos piensan que si la gente no se queda hasta muy tarde, la fiesta no ha estado linda, pero en realidad, cada uno tiene sus tiempos, tiene sus momentos, y lo importante es que cada uno pase como lo siente, y no se obligue a sentir ni a hacer demasiado".