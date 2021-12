Concejo Deliberante: realizaron homenaje “post mortem” a Silvia Sayago

21/12/2021 - 20:17 Santiago

En un clima de tranquilidad, este martes, se llevó a cabo la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de la Capital, presidido por su titular, Humberto Eduardo Santillán, con la presencia de 10 ediles.

Los concejales, rindieron un emotivo homenaje a la memoria de la fallecida ex diputada nacional, Silvia Sayago.

Asimismo, entregaron pergamino de reconocimiento y plaqueta de cargo, al ex edil y actual diputado provincial oficialista, Lelio Manzanarez.

Fueron puestos en sus cargos nuevas autoridades del cuerpo, cubriéndose los cargos de vicepresidente primero y vicepresidente segundo, respectivamente y se sancionaron importantes iniciativas.





Homenaje a Silvia Sayago

En el inicio de la última sesión ordinaria, se tributó un emotivo homenaje “post mortem” a la ex diputada nacional fallecida, Silvia Sayago, oportunidad en la que presidencia y representantes de todas las bancadas, entregaron un reconocimiento a familiares de la extinta dirigente radical, ex concejal, ex diputada provincial y legisladora nacional.

En la oportunidad, Santillán en nombre del cuerpo que “representamos a los vecinos de la ciudad entregamos más que un reconocimiento, un recuerdo sobre el paso que dio por esta casa, Silvia Sayago”.

Recordó, como amigo personal de Silvia Sayago, que “por allá del inicio de la democracia, en 1983, desde la UCR, participamos de internas, cada uno trabajando por su sector, habiendo trabajado en el barrio Cáceres. En el proceso electoral general, siempre nos encontró militando juntos en el radicalismo, que lo vivimos, lo disfrutamos y lo sufrimos”.

Indicó que “fue difícil trabajar muchos años desde la minoría, sosteniendo con coherencia con perseverancia y convicción las ideas que teníamos y eso fue un aprendizaje que nos sirve para comprender a respetar los disensos y buscar coincidencias para trabajar por el bien común”.

Además, relató hasta vivencias familiares compartidas “en una relación que trascendía la política y, cada uno, en los últimos tiempos, desde las distintas áreas en las que trabajamos, aunque no nos veíamos, siempre estábamos trabajando para lo mismo”.

Relató, lo que define su personalidad, su militancia, su compañerismo, su solidaridad y su generosidad, es que siempre estuvo atenta y se interesaba por los problemas de los demás, procuraba el bienestar de amigos, colaboradores, dirigentes y los vecinos que recurrían a ella.

Subrayó Santillán que “se nos fue una militante comprometida con lo que creía, que hizo del trabajo en la UCR, una forma de vida, como muchos que asumimos el desafío, con pertenencia, con convicción y compromiso. Se transformó en un estilo de vida, tratando de sostener una conducta, con lo que coincido, que es la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace”.

Agregó que “el mejor homenaje que podemos tributarle a Silvia es recordarla como una militante, que tenía una decisión de trabajar siempre por los demás, y que estuvo siempre al pie del cañón, defendiendo los principios de la UCR y de lo que consideraba su causa”.

Por último, recordó la trayectoria de Sayago, por el Concejo Deliberante, en cuatro oportunidades, como legisladora provincial y juró como diputada nacional que “no pudo disfrutar esa etapa, y vamos a hacer de ella un recuerdo permanente, como así también muchos correligionarios nos dejaron y, la verdad es que estamos golpeados. Así las cosas, tenemos que seguir trabajando, fundamentalmente, por nuestras convicciones”.

Por último, en representación de la familia, Karina Sayago, emocionada agradeció la recepción, el reconocimiento, como así el cariño y el acompañamiento de amigos, dirigentes y vecinos. Ratificó las palabras de Santillán, sobre la personalidad de Silvia Sayago que “siempre estaba pendiente del otro”. Así también relató que, el día que juró como legisladora nacional, Silvia Sayago, lo vivió muy feliz, era una etapa nueva en su vida pero, lamentablemente, se fue de este mundo. Sus hijos la vamos a extrañar muchísimo”.