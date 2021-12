El Oratorio Don Bosco organiza la colonia de vacaciones para enero

27/12/2021 - 21:13 Santiago

El Oratorio Don Bosco organiza la Colonia de Vacaciones 2022, para niños, niñas y adolescentes. Se trata de una propuesta gratuita de servicio, que busca acercar la posibilidad de disfrutar un verano con actividades recreativas, educativas y de transmisión de valores, resaltando la importancia del cuidado del medio ambiente.

Las actividades serán motorizadas por animadores voluntarios de los grupos del Movimiento Juvenil Salesiano de la casa y de otras presencias salesianas de Argentina Norte, desde el 15 al 31 de enero, culminando con la Fiesta de San Juan Bosco.

Para que todo esto sea posible, desde la institución solicitan donaciones que permitirán cumplir con todas las expectativas.

Según detallaron, se necesitan alimentos para desayunos y meriendas (leche, azúcar, yerba, yogures, galletas, facturas, pan, cereales, etc.); elementos de limpieza (alcohol en gel, lavandina, detergente, barbijos, etc.); golosinas (chupetines, caramelos, turrones, alfajores, chizitos, puflitos, etc.); elementos deportivos (pelotas de fútbol y de básquet, sogas, pecheras, tachos vacíos de pintura, caños de PVC para el armado de aros, etc.); elementos de librería (papeles afiches, cartulinas, témperas, pinceles, lápices de colores, tijeras, resmas de hojas o papeles para reciclar, etc.).

Toda la ayuda será destinada a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los barrios periféricos de la ciudad.