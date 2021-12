“Siempre es un buen momento para comenzar una actividad física, pero tomando recaudos”

27/12/2021 - 23:48 Santiago

Es bien conocido que la actividad física brinda un sinnúmero de beneficios para la salud de las personas, pero en esta época del año, el factor climático y las condiciones sociales que imponen los festejos de fin de año, hacen que se deban tomar mayores recaudos para no sufrir complicaciones, tanto quienes realizan una actividad regular, como quienes deseen iniciar alguna rutina.

El tema fue analizado por el profesor de Educación Física y entrenador personal especializado, Mario Díaz, quien aseguró que "siempre es un buen momento para comenzar una actividad física; no hay tiempos inoportunos, salvo que se esté con algún problema de salud que lo impida", pero advirtió que "tanto aquella persona que hace actividad física regular, como la que quiere empezar en esta época del año, tienen que tener las precauciones propias de esta época del año en nuestra provincia, donde estamos con altísimas temperaturas".

Riesgoso

Muchas personas se deciden por la actividad física con la idea de que, haciéndolo de manera intensa eliminarán los restos de los excesos de la Nochebuena, para llegar "bien" a la última noche del año, algo con lo que el profesional, no se mostró de acuerdo.

"Se tienen que cuidar especialmente de hacer cosas que vayan en contra de los beneficios que tiene la actividad física para la salud. No hacer trabajos extremos ni en condiciones extremas como es el calor; o no hidratarse bien y exponer nuestro cuerpo, porque definitivamente, este no es el momento para hacer este tipo de actividades", puntualizó.

Especificó que, "así como el calor es un punto fundamental, no debemos obviar el momento social que estamos viviendo, con las festividades y la ingesta de abundante comidas y bebidas".

Apuntó que, "quienes realizan una actividad física regularmente activa o que participan de alguna competencia y tienen esta actividad como parte de una preparación para una competencia, en esta época del año entran en una etapa de transición, en la que dejan de acumular grandes cargas de entrenamiento, y la persona que hace actividad física reducida para mantenerse saludable debe seguir haciéndolo, pero sin cometer excesos, porque a esta altura del año, no es conveniente".

Pese a las condiciones que impone esta época del año, Mario Díaz insistió en que "lo más importante de esto es no parar, pero tomar los recaudos necesarios".

"Hacer actividad física siempre es necesario para mantener los niveles óptimos de salud, y esto está comprobado con estudios científicos a nivel mundial. No hay nada que discutir sobre eso, y por el contrario, hay que explorar cada vez más para ver qué beneficio se encuentra, a nivel físico y psicológico", enfatizó.

También dijo que, frente al momento incierto que se vive en el mundo por la tercera ola de contagios de coronavirus, "las personas están teniendo mucha más ansiedad e incertidumbre sobre lo que se vivirá más adelante con la pandemia", por lo que es beneficioso estar en un buen estado físico.

El momento sanitario trajo cambios de conductas

Respecto del estado de la gente que realiza una actividad física regular en los gimnasios que regentea, Mario Díaz reveló que se ve "mucha inquietud", y que "mucha gente que habitualmente viaja de vacaciones a otros países inclusive, al no saber si podrán hacerlo por el aumento de los contagios, decidieron aprovechar el tiempo y continuar con sus rutinas".

Respecto de la conducta asumida durante la pandemia por muchas personas habituadas al trabajo físico diario, dijo que, si bien aumentó el requerimiento virtual, tanto que se generaron distintos programas para seguirlos desde la casa, "comenzó a disminuir desde que se habilitó la presencialidad, porque además del trabajo físico, en los gimnasios hay contacto social".