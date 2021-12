“Es una gran alegría que dos jóvenes accedan al primer orden sagrado”

27/12/2021 - 23:58 Santiago

El padre Julián Cueva, director del Seminario Santiago el Mayor, aseguró que la Iglesia santiagueña recibe con alegría la ordenación diaconal de dos jóvenes santiagueños, que asumirán el primer orden dentro del sacramento del Orden Sagrado, en una ceremonia que tendrá lugar hoy a las 20 en la Catedral de nuestra ciudad, presidida por el obispo diocesano, monseñor Vicente Bokalic.

"La vocación sacerdotal no es algo que se pueda analizar sólo desde el punto de vista sociológico, no es matemático, es algo que proviene de Dios, lo cual lo vemos desde la fe y desde la experiencia humana, donde juegan dos factores, el llamado de Dios, que deja a la persona la libertad de responder. Partiendo de eso, si son pocos los sacerdotes que tenemos en la Diócesis de Santiago del Estero, por lo que es una gran alegría que dos jóvenes accedan al primer orden dentro del sacramento sagrado que es el diaconado", dijo el sacerdote en diálogo con EL LIBERAL al referirse al valor de la ceremonia de hoy.

El sacerdote explicó que lo que recibirán hoy Jesús Alejandro García (34) y Luis Escañuela Revilla (37), es "una orden que está orientada al servicio de la Iglesia, en relación con su obispo, que es de quien reciben el primer orden sagrado, y del presbítero, que recibe el segundo orden".

Atribuciones que tiene el diaconado en la jerarquía eclesiástica

Respecto de qué atribuciones tiene el diácono en la Iglesia, el padre Cueva explicó:

"El diácono puede bautizar, asistir a los casamientos, realizar las exequias eclesiásticas, puede predicar la homilía en la santa misa, puede bendecir, y como su nombre lo indica (diácono proviene del griego "servicio"), puede prestar el servicio que la Iglesia le pida en su momento, no solo litúrgico, sino en una acción de caridad.

No puede confesar, tampoco absolver los pecados, no puede dar la Unción de los Enfermos, ya que ese sacramento conlleva un perdón de los pecados, no puede celebrar la santa misa, ni confirmar.

Estos diáconos harán un diaconado transitorio, porque será por un tiempo, y pasado un mínimo de seis meses, el obispo ya puede ordenarlos presbíteros. Es decir que van camino al sacerdocio.

Ley del Celibato

Antes del diaconado, cuando es transitorio, van a asumir como una gracia de Dios y de la Iglesia, la ley del celibato eso es algo voluntario, pero también una gracia de Dios. En el caso de los diáconos permanentes, si es soltero, tiene que asumir el celibato, y si es casado, con el permiso de su esposa, puede ser ordenado diacono.

A diferencia de los sacerdotes que hacen los tres votos de castidad, pobreza y obediencia, el diacono, es asumir para su vida, la ley del celibato como una gracia, hacen promesa de obediencia a su obispo y a los sucesores, no hacen voto de pobreza sino que la deben vivir como cristiano que debe ser austero.

Jesús Alejandro García (34) es de la ciudad Capital, profesor de Filosofía, y estuvo trabajando en el Santuario de Mailín, en la parroquia de Garza y en otras parroquias de la ciudad, y Luis Escañuela Revilla (37) es de La Banda, también profesor de Filosofía, y ambos son bachilleres en Teología por la Universidad Católica Argentina.