“Llegamos a fin de año con una carga muy grande de emociones, no hay que presionarse”

30/12/2021 - 00:16 Santiago

Con la aproximación de la finalización del año, es una costumbre realizar un balance de lo que ocurrió durante el tiempo que se termina, lo cual puede resultar perjudicial si no se lo maneja del modo adecuado, porque se convierte en una carga extra, una presión que hará que no se viva la festividad de un modo relajado.

El médico psiquiatra, Dr. Gastón Noriega, recomienda "bajar las expectativas" y no "autopresionarse", ya que "el mundo no se termina, y a partir del otro día, todo seguirá del mismo modo".

Y esta situación se potencia en aquellas personas que sufrieron las consecuencias más duras de la pandemia de coronavirus, tanto por haber sufrido la enfermedad, como por la pérdida de seres queridos, y las secuelas físicas, económicas y sociales, que pudieron haber quedado.

"Principalmente, hay que bajar la expectativa de que las cosas tienen que estar bien, entender que todos tenemos problemas, que llegamos a fin de año con una carga muy grande de emociones, por lo tanto no hay que presionarse, especialmente la gente que ha sufrido las consecuencias del Covid, porque esas personas no solamente están afectadas físicamente, sino también socialmente, económicamente, emocionalmente, porque han sufrido duelos, aislamiento, incertidumbre y debacle económica", recomendó el doctor Noriega.

Consideró que, para estas personas, "es muy importante, primero, aceptar la situación, entender que esto es algo que le pasa a muchas personas, y tratar de salir adelante de a poco, solucionando un problema a la vez".

"No queramos abordar todo, hay que entender que por más que llegue fin de año, el primero de enero otra vez tenemos la oportunidad de salir adelante de a poco, y bajar los niveles de expectativa, yendo lento, pero seguro, se podrá ir consiguiendo cosas a nuestro favor, incluso, cuando uno tiene que atravesar un duelo, tenga o no que ver con el coronavirus", amplió.

Lo mejor para procesar y sobrellevar el duelo

Respecto de las maneras en que se puede procesar o sobrellevar el duelo por un ser querido que se perdió este año, el doctor Noriega dijo que "es muy importante tratar de desconectarse de esa película que uno está viendo constantemente, porque cuando uno está en duelo, se piensa que si no se está recordando todo el día al familiar fallecido, le está faltando el respeto, o no le brinda el homenaje que merece".

"Estas personas desde donde están, indistintamente de las creencias de cada uno, en vida quisieron que no suframos, porque nos aman y quieren que estemos bien, entonces no es ningún homenaje estar deprimidos, encerrados, dedicarse a autodestruirse con las drogas y el alcohol. El mejor homenaje es salir adelante, dar vuelta la página y tratar de no pensar", puntualizó.

La importancia de poder equiparar las expectativas

En cuanto al análisis que se realizan en esta fiesta sobre lo que se consiguió o no durante el año que termina, el psiquiatra, recomendó "equiparar las expectativas".

"Uno para ser feliz tiene que equiparar las expectativas a una realidad posible. Ahora, por todos lados nos venden autos, regalos caros, que parece ser que si no los tenemos vamos a ser infelices, y eso no es real. Uno debe tratar de detectar eso porque inconscientemente piensa que es así. Cuando la propaganda nos convence pensamos que si no vamos de vacaciones a ese sitio paradisíaco, no son vacaciones, y se debe conformar con mucho menos, cuando uno lo puede pasar mucho mejor estando tranquilo, contento, bien acompañado y con una actitud positiva respecto de lo que va a hacer", precisó.