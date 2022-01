Cómo debe ser la atención en la casa a personas con Covid

02/01/2022 - 00:05 Santiago

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia redoblan los esfuerzos para frenar el coronavirus y en ese contexto es que se realiza una ardua campaña de concientización por las redes sociales de la institución.

En esta oportunidad ofrecen a la comunidad recomendaciones para la atención domiciliaria de personas con confirmación Covid-19.

En ese sentido pidieron a las personas enfermas, lavarse las manos con agua y jabón durante 40 segundo, no compartir ropa, espacios ni utensilios con las personas que convive; no salir de la habitación a no ser que sea por extrema necesidad; y en el caso de compartir el baño, éste debe ser limpiado y desinfectado después de cada uso.

Asimismo sostienen la importancia de taparse la boca al toser o estornudar, con el codo flexionado o con un pañuelo descartable. Y en el caso de tener dificultad para respirar, llamar al 107.

Todas estas medidas ayudarán a evitar los contagios entre los que viven en la casa, ya que es sabido que el virus tiene un gran alcance y fácilmente puede propagarse.

Miembros

En tanto que para los miembros de la familia, sugieren lavarse las manos con frecuencia, sobre todo después de asistir al enfermo; evitar exponerse innecesariamente a la persona enferma y no compartir con ella ningún utensilio.

Además remarcaron que es importante controlar la salud de todos para detectar síntomas como fiebre, tos, dificultad al respirar. En caso de necesidad, pedir asistencia médica, llamando al 107.