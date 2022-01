LISANDRO DE LA TORRE: EL FISCAL DE LA REPÚBLICA

02/01/2022 - 04:26 Santiago

Ante el nuevo año, el desafío se renueva y la memoria de los grandes argentinos que han sido relegados en el relato de la historia por el hecho de haber compartido el escenario y sobre todo por no haber alcanzado la cumbre del poder, es el tema que se desarrollará en estas páginas. Hoy se presenta la figura extraordinaria, por sus convicciones políticas y por su accionar coherente, de Lisandro de la Torre. Hombre apasionado por la cosa pública, su actuación tuvo épocas de gran actividad y tiempos de retiro que a sus seguidores se le antojaban inentendibles. Pero nunca faltó don Lisandro cuando su presencia era necesaria e imprescindible. Luego de décadas de trabajo por el bien común, los últimos cinco años de su vida se convertirían en los que dieron sentido a la herencia del rosarino más ilustre de la historia. Comenzaremos hoy la biografía del “Fiscal de la República”, título que el pueblo reconoce en aquellos que no se tuvieron descanso en la lucha contra la corrupción y evitaron la negociación espuria en contra de los intereses nacionales. Se puede estar de acuerdo o no con su pensamiento y su acción, pero su estatura ética es indiscutible. Aquí va la vida fascinante de Lisandro de la Torre.

Familia y estudios

Lisandro nació en la ciudad de Rosario el 6 de diciembre de 1868, durante los primeros días de la presidencia de Domingo F. Sarmiento, en el hogar formado por Juan Lisandro de la Torre Cárdenas y Virginia Trinidad Paganini Sáenz, ambos provenientes de familias radicadas en Buenos Aires desde las épocas coloniales. El origen de la fortuna familiar fue la estancia ubicada a orillas del arroyo Pavón, donde Juan Lisandro salvó milagrosamente la vida luego de la batalla de Cepeda por sus simpatías con el jefe derrotado, el general Bartolomé Mitre.

Lisandro estudió en el Colegio Nacional de Rosario y se radicó en Buenos Aires para estudiar derecho en la Universidad Nacional a partir de 1886. En sólo tres años recibe el título de abogado luego de defender su tesis sobre el régimen municipal, idea presente en todo su quehacer político. Sostenía De la Torre que la comuna era la base de la vitalidad de los pueblos libres. En 1889 comienza a militar políticamente, adhiere a la Unión Cívica y participa de las revoluciones de 1890 contra Miguel Juárez Celman, y de 1893 contra Luis Sáenz Peña.

El Radicalismo y el duelo con Yrigoyen

Es uno de los fundadores de la Unión Cívica Radical el 26 de junio de 1891. Se convierte en el referente radical de su provincia, Santa Fe, y es el jefe de operaciones durante el levantamiento de 1893, llegando a tomar la jefatura de policía de Rosario y fue proclamado gobernador revolucionario. Finalmente, el fracaso de la intentona en el resto del país hizo que los santafesinos depusieran su actitud. Cuando en 1896 mueren Aristóbulo del Valle y Leandro N. Alem, De la Torre apoya una alianza con el Partido Liberal de Mitre para derrotar a los conservadores en 1898. La intransigente oposición de Hipólito Yrigoyen a cualquier acuerdo electoral los hizo enfrentarse agriamente. Declara De la Torre públicamente: “El Partido Radical ha tenido en su seno una actitud hostil y perturbadora, la del señor Yrigoyen, influencia oculta y perseverante que… destruye… la gran política de la coalición, anteponiendo a los intereses del país y los intereses del partido, sentimientos pequeños e inconfesables”.

El “hombre del misterio”, tal como llamó a Yrigoyen Manuel Gálvez, decidió retar a duelo al rosarino, que aceptó. El porteño dejó en su oponente la elección de las armas, quien optó por el sable. El 6 de septiembre de 1897, en unos galpones de la Boca se realizó el lance. De la Torre, eximio esgrimista, se vio en figurillas para detener la furia de Yrigoyen y sufrió una herida profunda en su mejilla que lo obligó a dejarse la barba toda la vida para disimular la cicatriz. Vale aclarar que los duelos eran una justa para demostrar que cada uno era capaz de defender su honor, no tenían por objeto vencer al oponente.

Terminado el evento, De la Torre ofreció la reconciliación a Yrigoyen, quien la rechazó naciendo entonces un rencor que duró hasta la eternidad. Don Lisandro decidió abandonar el radicalismo para siempre y queda en las sombras de la historia si esta enemistad con Yrigoyen fue la que lo hizo ser complaciente con el golpe de 1930. Vuelve a sus campos santafesinos, aunque en 1898 funda el diario “La República” con el oriental Florencio Sánchez.

Viajes al exterior.

La Liga del Sur Con el nuevo siglo, en 1900 De la Torre parte hacia Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, permaneciendo mucho tiempo en el gran país del norte. Allí se dedica a estudiar el sistema municipal vigente. Dirá que el sistema federal estadounidense es perfecto, porque comienza con la elección popular del sheriff en cada pueblo, siendo la base ancha de la pirámide democrática que culmina en el gobierno federal. Vuelve a la Argentina y en 1907 resulta electo presidente de la Sociedad Rural de Rosario.

En 1908 vuelve a la vida partidaria fundando la Liga del Sur, una agrupación política creada para defender los intereses de Rosario y su zona de influencia frente a la capital provincial, ubicada en el norte. Se puede definir a este partido como el representante de los chacareros, de los comerciantes y propietarios pequeños y sobre todo de los inmigrantes.

En 1910, durante los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo, el ilustre visitante George Clemenceau, hasta poco tiempo antes primer ministro de Francia, quedó impresionado por la personalidad del santafesino y auguró a sus amigos que De la Torre era el hombre indicado para regir los destinos de la Argentina. Este ejemplo muestra el impacto que don Lisandro causaba en sus contertulios, habituales u ocasionales. Al año siguiente fue elegido diputado provincial en Santa Fe, pero los disturbios entre oficialismo y oposición llevaron a la intervención federal que impidió la asunción de De la Torre. Durante el llamado “Grito de Alcorta”, la rebelión de los arrendatarios rurales de 1912 fue nombrado mediador entre las partes en conflicto, actuando con ecuanimidad reconocida por todos. Diputado nacional.

La Democracia Progresista

En 1912 fue elegido diputado nacional por Santa Fe en las primeras elecciones regidas por el nuevo sistema promovido por Roque Sáenz Peña. Su afinada voz y su portentosa inteligencia lo convirtieron en una estrella parlamentaria, sin dejar de participar en cualquier debate, fuera cual fuese el tema. En 1914 se consolida como un líder político nacional al fundar el Partido Demócrata Progresista, congregando a dirigentes de la talla del riojano Joaquín V. González, el salteño Indalecio Gómez, el porteño José María Rosa y el entrerriano Alejandro Carbó. Fue el debut en la política nacional de una fuerza reformista, con un programa ideológico y de gobierno muy concreto. Se propuso una ambiciosa reforma impositiva, la creación de una flota mercante nacional y la separación del Estado y la Iglesia.

Los conservadores intentaron que el PDP se convirtiera en su heredero contra los radicales, pero Lisandro de la Torre fue claro en que su programa estaba a la izquierda de la UCR y cercano a los socialistas de Juan B. Justo y Alfredo Palacios.

La Democracia Progresista se presentó a los comicios presidenciales en 1916 con la fórmula De la Torre - Carbó. El triunfo radical los convirtió en la cabeza de la oposición al llegar en el segundo puesto, por delante de socialistas y conservadores. Al mismo tiempo terminaba su mandato de diputado y volvió a Santa Fe para consolidar el PDP, que fue muy importante en la reforma constitucional de 1921, que consagró la autonomía municipal y el voto femenino, siendo la primera jurisdicción argentina en proponerlo. Comenzaron a destacarse alrededor de De la Torre hombres como Enzo Bordabehere, Luciano Molinas y Julio Noble.

En 1922 vuelve De la Torre a la Cámara de Diputados, pero la influencia de su partido se había diluido frente al fuerte enfrentamiento entre los radicales y los conservadores. Renuncia poco tiempo antes de finalizar su mandato y se retira a sus actividades agropecuarias, viviendo en sus estancias. Pero el enrarecimiento del clima político, económico y social de fines de los ’20 lo llama a Buenos Aires y regresa a la política para sostener la necesidad de encontrar los remedios a los problemas argentinos dentro de la Constitución Nacional.

El golpe de 1930 desarma su postura institucionalista, ya que De la Torre privilegia su relación personal con el general revolucionario José Félix Uriburu, lo que deteriora su popularidad. La rápida llamada a elecciones presidenciales en 1931, viciadas por la prohibición de la candidatura radical de Marcelo T. de Alvear y la posterior abstención de la UCR, permitió la constitución de dos alianzas electorales: la “Concordancia” entre conservadores, radicales antipersonalistas y socialistas disidentes que llevó la candidatura de Agustín P. Justo; y la Alianza Demócrata – Socialista conformada detrás de la fórmula De La Torre – Nicolás Repetto.

Fue la cumbre del desempeño electoral de ambos: obtuvieron el 35% de los votos válidos y salieron segundos en la contienda. La década del ’30 fue la cumbre de la actuación pública de Lisandro de la Torre. Y también el camino hacia su fin trágico. De esto nos ocuparemos, si Dios quiere, el próximo domingo desde las páginas de “EL LIBERAL”.

Pero hoy no podemos despedirnos sin desear a todos los lectores de este gran diario, el decano de la prensa del Norte y uno de los únicos seis diarios argentinos que han atravesado tres siglos día a día junto a su público, un MUY FELIZ Y PRÓSPERO AÑO NUEVO 2022.