Ejercitar en la niñez: la clave es el apoyo de los adultos y la adquisición de hábitos saludables

05/01/2022 - 21:25 Santiago

La actividad física en los niños resulta fundamental para mantener una óptima calidad de vida en el presente, pero también a futuro. Los especialistas advierten sobre la necesidad de inculcar a los chicos un estilo de vida que incluya la realización periódica de algún deporte para contribuir a un bienestar general.

Sobre este tema habló el Dr. José Stenberg, médico deportólogo y cardiólogo infantil, quien destacó la importancia de la ejercitación en la vida de una persona, sobre todo desde los primeros años de vida.

"Como todos sabemos, vivimos una pandemia debida a infección por un virus. Si bien esto generó altísimos índices de enfermedades y de fallecimientos, aun así, se encuentra por debajo de los casos de enfermedad y muerte generados por falta de actividad física", remarcó como primera medida.

Y siguió: "El hábito de la actividad física idealmente debe iniciarse en la niñez, lo cual trae múltiples beneficios, desarrollo neurológico, motor, capacidad cardiorrespiratoria, fortalecimiento óseo y muscular, socialización, etc", enumeró sobre algunos de los puntos a favor que tiene la ejercitación.

La recomendación de actividad según Sociedad Argentina de Pediatría, es de por lo menos 1 hora por día de intensidad moderada a alta, los 7 días de la semana.

El Dr. Stenberg recomendó cómo debe ser la ejercitación del cuerpo en los niños.

"Debemos tener en cuenta que una regla de la actividad física en niños es que siempre debe realizarse en modo lúdico, minimizando el sentido de competencia y promoviendo el juego y el entretenimiento, lo cual logrará adherencia por el ejercicio".

Y agregó: "En cuanto a las actividades deportivas, deben diferenciarse las escuelas formativas y los deportes federados, en las primeras es donde el niño debe lograr las habilidades y destrezas (desarrollo neuromotor) básicas para trabajar cualquier disciplina/deporte en lo sucesivo.

Cómo ejercitarse en forma segura durante la niñez

Toda actividad física debe ser controlada, independientemente de que si se lo realiza competitiva o recreativamente, remarcó el Dr. José Stenberg. Sobre esta situación destacó la importancia de controlar el combo que involucra la buena ejercitación.

"En todo momento, desde el inicio, debe tenerse en cuenta las condiciones en las cuales las actividades fueran más seguras en cuanto a temperatura, nutrición adecuada, hidratación, tiempo total de trabajo, y descansos adecuados", sugirió el especialista.

Y agregó: "Y por supuesto, se debe contar con la certificación médica correspondiente que avale la condición de salud suficiente y adecuada para la actividad a realizar".

Cuidados especiales a cumplir en Santiago

Ejercitarse siempre será bueno para niños y grandes, pero en Santiago hay que tener ciertos recaudos especiales.

"Como regla general, en nuestra provincia no debería haber actividades al aire libre entre las 10 y las 17 ó 18 horas, y si fuera indispensable, debería realizarse con protector solar, ropa clara, de algodón, gorra. No deberían realizarse actividades en ayunas; mantenerse en una adecuada hidratación, previa, durante y posterior a la actividad. Estas recomendaciones tienden a disminuir la gran mayoría de los accidentes que se presentan durante las actividades de verano (mareos, lipotimias, golpe de calor, quemaduras solares, hipoglucemias, etc.)", sentenció Stenberg.