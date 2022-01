Recuerdan que la donación de sangre “no se toma vacaciones” en enero

11/01/2022 - 23:29 Santiago

El Centro Provincial de Sangre Santiago del Estero recordó a la población que enero y febrero son los meses donde más disminuye el stock en sangre, por lo que se solicita seguir donando en vacaciones. Para ello, los interesados deben presentarse en la sede de Moreno Sur Nº 2203 de la capital santiagueña con el DNI.

Se destacó que no hace falta estar en ayunas siempre y cuando no se consuma nada de lácteos o derivados. No es necesario sacar un turno y cada donación puede salvar hasta 3 vidas.

Además, se hace un seguimiento de la salud del donante voluntario y se lleva el carné de donante voluntario con un Seguro de Sangre para la familia en una hipotética emergencia", se explicó. La donación ayuda a pacientes oncológicos, embarazadas, pacientes del interior, accidentes de urgencias, cirugías.

La atención es de lunes a viernes de 7 a 12.30 y los sábados es de 8 a 11.30. Los futuros donantes pueden escribir a las redes sociales o al Whastsapp 3854-387553 ó 3855-253993.