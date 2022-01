Consejos para el uso racional de la energía dentro de los hogares

12/01/2022 - 23:47 Santiago

Teniendo en cuenta el pronóstico del servicio meteorológico para esta semana en gran parte del país, es importante saber que hay acciones que ayudan al ahorro energético y benefician a todo el sistema. La Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina ofreció una serie de recomendaciones para que los usuarios hagan una utilización adecuada de los artefactos eléctricos en el hogar y en el trabajo.

En el caso del uso del acondicionador de aire aconsejan programarlo en 24°C (cada grado extra representa 8% más de consumo); limpiar los filtros cada 3 meses para que el equipo no consuma energía de más; para conservar la temperatura, mantener cerradas las puertas y ventanas del espacio que se está utilizando y apagar el aparato al salir de la habitación.

Televisión y otros artefactos: no mantenerlos encendidos sin necesidad: gastan más energía y disminuyen su vida útil; desconectarlos cuando no se usan ya que aún apagados continúan en "stand by". Se calcula que hasta un 15 % del consumo energético de los hogares puede ser producido por esta función; al finalizar la carga, desenchufar el cargador del celular para que no produzca un consumo innecesario.

Algunos productos que se deben usar para regular el consumo por la iluminación

Se recomienda usar lámparas led: consumen un 45% menos que las de bajo consumo y duran 7 veces más; pintar de colores claros los espacios internos de la casa: así se necesitará de lámparas de menor potencia para iluminarlos; no dejar luces encendidas en los espacios sin uso.

En el caso de las heladeras y freezer: verificar que los burletes de la puerta estén en buen estado para evitar pérdidas de frío; tratar de abrirla sólo cuando sea necesario y durante el menor tiempo posible; no introducir alimentos calientes en la heladera.

El cargador del celular debe desenchufarse cuando no se lo usa

Entre los tips que ofrece la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina, piden desenchufar el cargador del celular para que no produzca un consumo innecesario. Es un error común que la mayoría de los ciudadanos cometen y es positivo repararlo.

* Usar el lavarropas en su máxima capacidad de carga con el programa de "lavado económico" (si lo tiene), para ahorrar agua y electricidad. En lo posible, lavar siempre con agua fría. Si fuera necesario calentarla, la temperatura no debe superar los 60 Cº.

* Regular la temperatura del agua caliente directamente desde el termotanque para evitar entibiarla abriendo el agua fría.

Consejos de seguridad para el hogar

Los materiales que utiliza deben ser fabricados bajo normas Iram o IEC. Éstas aseguran el cumplimento de los requisitos esenciales de seguridad.

Seguridad: cómo protegernos en la vía pública para evitar accidentes

También ofrecieron diversos consejos para prevenir accidentes con el sistema eléctrico.

* No circular por calles inundables cuando hay tormentas o vientos fuertes.

* Ante cualquier situación eléctrica considerada de riesgo, informar a la empresa distribuidora de energía de su jurisdicción.

* No treparse a postes del tendido eléctrico ni acercarse a postes caídos, a estructuras eléctricas, pilares ni a cables ubicados a baja altura.

* Cumplir con las indicaciones de carteles y respetar vallados que se colocan al realizar reparaciones en la calle.