Santiagueño y cordobesa abandonaron el país en busca de nuevas oportunidades en Francia

16/01/2022 - 01:20 Santiago

Lejos de su tierra natal, pero felices por los resultados de lo que fue inicialmente una aventura, el santiagueño Pablo Berdaguer, junto a su esposa, la cordobesa Paola Montes, encontraron su nueva vida en Antibes, Francia. Instalados allí desde hace 11 años, la pareja confiesa que no se arrepiente de haber emigrado en busca de nuevas oportunidades. Hoy, son padres de Pablo (9), Pía (6) y Patricio (4), tres niños que nacieron allí pero que ellos los consideran "bien argentinos".

Además, lejos de su profesión de contadora, Paola trabaja con niños, y Pablo, ingeniero en computación, tiene un puesto en una empresa de aviación.

Experiencia

Enamorados de su nuevo refugio en Antibes, una localidad de la Costa Azul francesa, cuentan: "Cuando llegamos de Argentina estuvimos un año y medio en Aubagne, una ciudad al lado de Marsella. A Pablo le ofrecieron un trabajo aquí en la costa y vinimos a ver. Nada que ver el paisaje, el lugar. Nuestros hijos son nacidos en Francia, pero son argentinos. Son perfectamente bilingües los tres", describe ella, en una nota con Cadena 3 sobre los cambios y estilos de vida de la familia.

Detalla Pablo: "Yo trabajo en Airbus, no en la parte que hace aviones sino en la que reciben los datos de los satélites de la empresa. Sacan fotos de la Tierra, hay clientes que piden fotos de tal lugar, el satélite saca la foto y luego llega a nuestros programas". Paola completa: "Yo estudié y ahora trabajo con niños de hasta seis años en un jardín maternal. Soy asistente de educación. Convivir con la magia y la inocencia de los niños es mágico. No me arrepiento de haber dejado a un lado mi título. Trabajaba bien en Argentina, tenía mi propio estudio y estaba en el de otro contador. Pero el amor pudo más". Ella remarca que se encerró dos meses a estudiar el idioma, después de haber "penado" para realizar un trámite a los días de haber llegado a su primer destino: Aubagne.

"El amor pudo más", confiesa Paola que dejó todo para ir con Pablo

La historia del cambio radical de vida comenzó cuando el santiagueño recibió una tentadora oferta de trabajo en Francia.

Para Paola, que en ese momento tenía su propio estudio contable fue un "jugarse por amor": "El amor pudo más", confiesa cuando recuerda que eligió dejar su carrera de lado para viajar con Pablo en busca de esta nueva aventura, que hoy está más que convertida en un estilo de vida.

"Cuando recibí la oferta por primera vez éramos solo amigos. Luego, volvió a llegar la propuesta y ya estaba con ella. Y nos decidimos viajar y probar suerte. Nos fue muy bien y hoy estamos felices", resalta él.

Las chacareras los ayudan a acortar las distancias y a tener presente su origen

Para no extrañar sus raíces, Pablo y Paola buscan achicar distancias a través de la música, cuentan en la nota con Cadena 3. Con una guitarra y un cancionero, la pareja, en sus ratos libres interpreta chacareras, gatos y escondidos, que los transporta por unos instantes a esta parte del mundo.

En tanto Pablo, Pía y Patricio heredaron de sus padres el amor por la música y con su flauta traversa y otros instrumentos interpretan canciones con las que deleitan a quienes los escuchan.